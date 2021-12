OPEC+ uprednostňuje strednodobú stratégiu pred ústupkami Američanom

dnes 9:16 -

Zoskupenie najväčších ropných producentov OPEC+ nemieni ustúpiť tlaku Spojených štátov zvýšiť produkciu. Uprednostňuje totiž stabilnú ropnú politiku, na základe ktorej sa trh môže v strednodobom horizonte orientovať, nie nárazové zmeny. Uviedol to v stredu ruský minister energetiky Alexander Novak.

Spojené štáty opakovane žiadali od zoskupenia OPEC+, ktoré tvoria členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší ropní producenti na čele s Ruskom, aby zrýchlilo súčasné tempo zvyšovania ťažby. Dôvodom bol rast cien pohonných látok v USA a z toho prameniaci pokles preferencií prezidenta Joea Bidena. Keďže OPEC+ výzvy nevypočulo, Washington v novembri informoval, že v spolupráci s ďalšími veľkými dovozcami ropy siahne do strategických rezerv.

Na otázku, prečo OPEC+ odmieta pristúpiť na požiadavku USA, Novak uviedol, že ropní producenti majú dlhodobejšiu víziu. Pre trhy je podľa neho lepšie, ak im OPEC+ dá vopred najavo, ako bude v strednodobom horizonte postupovať. "Ťažobné firmy by mali mať dopredu jasno, s akými investíciami majú počítať," dodal.

Ruský minister zároveň uviedol, že prípadné uvoľnenie strategických ropných rezerv v USA a iných krajinách bude mať na ropný trh obmedzený a krátkodobý efekt. Dodal, že dopyt po rope by mal v budúcom roku vzrásť zhruba o 4 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne, zatiaľ čo tento rok by to malo byť o 5 miliónov barelov/deň.