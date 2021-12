Dopyt Číny po rope by mal rásť až do konca desaťročia

dnes 11:31 -

Spotreba ropy v Číne by sa mala zvyšovať až do konca tohto desaťročia, pričom v roku 2030 by mala dosiahnuť svoje maximum zhruba 780 miliónov ton ročne. Uviedol to v najnovšom odhade výskumný inštitút napojený na ropnú spoločnosť CNPC.

Inštitút známy ako Výskumný inštitút pre ekonómiu a technológie CNPC (ETRI) tak upravil svoju pôvodnú prognózu smerom nahor. V minulom roku uvádzal, že čo sa týka spotreby ropy, maximum dosiahne Čína okolo roku 2025, a to na úrovni zhruba 730 miliónov ton ročne. V najnovšej prognóze však počíta s pokračovaním rastu spotreby, pričom dôvodom je zvyšujúci sa dopyt po chemických produktoch.

Po roku 2030 by mal dopyt po rope klesnúť, očakáva ETRI. Inštitút vychádza z očakávaného nástupu elektrických vozidiel na trh, čo sa odrazí na dopyte po palivách, ako aj zo stabilizácie dopytu po chemických produktoch.

Spotreba zemného plynu by mala dosiahnuť maximum v roku 2040, keď ju ETRI odhaduje zhruba na 650 miliárd kubických metrov ročne. Nahor by ju do tohto obdobia mal ťahať dopyt zo strany priemyselných podnikov a výrobcov elektrickej energie.