EÚ získala tento rok na kapitálovom trhu o niečo menej peňazí, než plánovala

dnes 12:31 -

Európska únia (EÚ) získala tento rok na kapitálovom trhu menej peňazí, než pôvodne plánovala, na financovanie programu obnovy po koronakríze.

Európska komisia (EK) emitovala menší objem dlhopisov, keďže dopyt po platbách z programu obnovy bol slabší, než sa predpokladalo, potvrdila Komisia nemeckej agentúre DPA. EK však má dostatok prostriedkov na pokrytie všetkých budúcich platieb, uviedol jej hovorca.

EK v tomto roku emitovala dlhopisy v celkovom objeme 71 miliárd eur, pričom podľa pôvodného plánu to malo byť až 80 miliárd eur. Tieto dlhopisy sú súčasťou programu obnovy EÚ, ktorý má pomôcť vybudovať zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu ekonomiku.

Medzi emitovanými dlhopismi boli prvýkrát aj takzvané zelené dlhopisy (green bonds) v objeme 12 miliárd eur, z ktorých sa majú financovať výhradne klimaticky pozitívne projekty krajín, ktoré sú súčasťou ich národných plánov obnovy, ako sú napríklad výskumné projekty týkajúce sa prechodu na zelenú energiu. Prostredníctvom zelených dlhopisov by sa mala financovať asi tretina z plánov obnovy.

Program obnovy EÚ počíta do roku 2026 s finančnou pomocou pre členské krajiny v celkovom objeme okolo 800 miliárd eur. Tieto peniaze majú pomôcť zvládnuť ekonomické škody spôsobené pandémiou. Prioritou sú projekty podporujúce prechod k zelenej ekonomike a digitalizácii. Program sa bude financovať prostredníctvom spoločných dlhov, ktoré by sa mali splatiť do roku 2058.