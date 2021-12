dnes 10:46 -

Výkon globálnej ekonomiky v roku 2022 prekoná 100 biliónov USD (88,4 bilióna eur), uviedla britská poradenská spoločnosť Cebr.

Dôležitou vecou v období do roku 2030 bude spôsob, "ako sa budú svetové ekonomiky vyrovnávať s infláciou, ktorá teraz v USA dosiahla 6,8 %", uviedol zástupca šéfa Cebr Douglas McWilliams. Dodal, že mierne korekcie by mohli dostať dlhodobejšie faktory pod kontrolu. Ak sa to však nepodarí, svetovú ekonomiku čaká v roku 2023 alebo 2024 recesia.

Čína sa podľa správy Cebr stane najväčšou svetovou ekonomikou a vystrieda na tomto mieste USA v roku 2030. Bude jej to teda trvať o dva roky dlhšie, než sa pôvodne myslelo. India by mala na budúci rok predbehnúť Francúzsko a stať sa šiestou najväčšou ekonomikou, do roku 2031 sa potom posunie na tretie miesto. V roku 2023 sa stane šiestou najväčšou ekonomikou opäť Británia, ktorej ekonomika bude aj napriek brexitu v roku 2036 o 16 % väčšia než francúzska.

Podľa správy by Nemecko malo z hľadiska výkonu ekonomiky predbehnúť Japonsko v roku 2033, Rusko by sa mohlo dostať medzi 10 najväčších ekonomík do roku 2036 a Indonézia na deviate miesto v roku 2034.