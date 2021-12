Nedostatok IT odborníkov je celosvetový problém, Slovensko ho však nerieši

dnes 9:31 -

Nedostatku IT odborníkov nečelí iba Slovensko, je to celoeurópsky aj celosvetový problém. Stretávajú sa s ním aj Spojené štáty americké, celá Európa či Spojené arabské emiráty. Keďže títo odborníci ovládajú angličtinu a vedia svoju profesiu vykonávať na diaľku, presúvajú sa za najlepšími ponukami. Krajiny to teda riešia dvomi spôsobmi – zlepšením vzdelávania IT odborníkov alebo prilákaním zahraničných špecialistov. Slovensko si počína v oboch prípadoch pomerne laxne. V rozhovore pre TASR to povedal prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš.

V tomto kontexte Fitoš poukázal na pripravovanú reformu vysokého školstva. Je podľa neho otázne, či prinesie podporu práve tých študijných odborov, ktoré sú výsostne prakticky zamerané. "Pretože pokiaľ budú pracoviská hodnotené za vedeckú činnosť, tak na takýchto praktických odboroch, ako sú informačné technológie, sa budú profesori, docenti a odborní asistenti musieť venovať písaniu prác a štúdií namiesto toho, aby produkovali napríklad profesijných bakalárov, čo je v mnohých prípadoch úplne postačujúca kvalifikácia pre informatika," povedal Fitoš. Ilustroval to na príklade Estónska, kde 70 % IT odborníkov ukončí vzdelávanie bakalárskym štúdiom a potom ide do praxe. Problematiku vysokoškolského vzdelávania by bolo podľa neho dobré uchopiť inak a treba sa pozrieť najmä na odbory, kde sa úspešnosť absolventov pri hľadaní práce blíži k nule.

Druhou možnosťou, ako riešiť problém s nedostatkom IT odborníkov, je prilákať ich zo zahraničia. "Takto funguje Česká republika, ktorá zo zahraničia ťahá už študentov a potom aj informatikov. Takto funguje Poľsko, kde je pár stotisíc ľudí z Ukrajiny – samozrejme, nejde len o IT 'itečkárov' - a teraz tam prúdia davy informatikov z Bieloruska," porovnal Fitoš s tým, že Slovensko je však v tomto smere úplne apatické.

"Naša politická rétorika je taká, že tu nechceme imigrantov, a to napriek tomu, že by išlo o vysokokvalifikovaných ľudí s veľkou pridanou hodnotu. Nie je možné, aby sme na túto rétoriku nedoplatili," povedal Fitoš s tým, že ITAS spolu s partnermi vytvorila program pre lákanie talentov z tretích krajín. "Podarilo sa nám dostať na Slovensko desiatky šikovných študentov IT z Ukrajiny, pracujeme na príchode moldavských 'itečkárov'. Avšak štát nám s tým pomáha len v obmedzenej miere, chýba systémová podpora podobných projektov," uzavrel Fitoš.