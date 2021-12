Dôvodom rekordných cien plynu je politika EÚ, tvrdí Putin

dnes 14:16 -

Dôvodom rekordných cien plynu je politika Európskej únie (EÚ), vyhlásil v piatok (24. 12.) ruský prezident Vladimir Putin. Takisto vyzval EÚ a Nemecko, aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), čo by znížilo tlak na ceny komodity.

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn sa v utorok (21. 12.) dostala na rekordné maximum a bola v porovnaní so začiatkom roka takmer o 800 % vyššie. V piatok sa tlak uvoľnil a cena klesla, stále je však v porovnaní so začiatkom roka vyššie o viac než 400 %.

Nord Stream 2, ktorý má prepravovať plyn z Ruska priamo do Nemecka, bol dokončený v septembri a aktuálne sa čaká na jeho certifikáciu v Nemecku a zo strany EÚ. Proti jeho výstavbe boli Spojené štáty, ale aj viaceré európske krajiny. Podľa kritikov ešte zvýši závislosť EÚ od ruského plynu. Rusko už teraz pokrýva 35 % spotreby plynu v Únii.

"Dodatočné dodávky plynu na európsky trh by určite znížili cenu na burze, na sporovom trhu," citovala Putina tlačová agentúra RIA.

Tlak na európske ceny ešte zvýšilo otočenie toku v plynovode Jamal, ktorý tradične prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy. Ten aj v sobotu pracoval v reverznom režime, už piaty deň po sebe, ukázali údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.

Rusko tvrdí, že otočenie toku plynu nie je politickým krokom, aj keď sa časovo zhoduje s nárastom napätia medzi Moskvou a Západom pre Ukrajinu. Ruský prezident vo štvrtok (23. 12.) vyhlásil, že dôvodom reverzného toku je nedostatok požiadaviek zo strany zákazníkov. V piatok dodal, že Poľsko obišlo Rusko pri správe plynovodu.

"Toto nezvýši objem ruského plynu na európskom trhu, takže cena rastie," komentoval Putin podľa tlačovej agentúry Interfax reverzný tok plynovodu Jamal. Putin vo štvrtok uviedol, že Nemecko radšej predáva ruský plyn do Poľska a na Ukrajinu, než aby znížilo tlak na prehriatom trhu.

Šéf ukrajinského prevádzkovateľa plynovodnej siete Serhij Makogon podobne ako viacerí politici či energetickí analytici, naopak, tvrdí, že Rusko zámerne znižuje dodávky do EÚ, čím zvyšuje tlak na schválenie prevádzky Nord Stream 2. Gazprom totiž zredukoval denný tranzit cez Ukrajinu na 87,7 milióna kubických metrov (m3) zo 109 miliónov m3.

"Toto obmedzenie dodávok plynu do Európskej únie v čase, keď ceny dosiahli 2000 USD, signalizuje, že to nie je ekonomické, ale čisto politické rozhodnutie, ktorého cieľom je zvýšenie tlaku na EÚ, aby spustila Nord Stream 2 za podmienok Ruskej federácie," napísal Makogon na Facebooku. Podľa Makogona sa pre nedostatok dodávok odčerpáva z európskych zásobníkov plyn rekordným tempom.

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn sa v utorok dostala nad 2200 eur za 1000 m3.

Rusko však obvinenia z toho, že používa plyn ako politickú zbraň, odmieta. Tvrdí, že plní všetky kontrakty, čo potvrdili aj niektoré firmy.

Ruský vicepremiér Alexander Novak uviedol, že Európa sa odkladom spustenia prevádzky Nord Stream 2 sama pripravuje o dodatočné dodávky plynu. "Podľa môjho názoru majú európski spotrebitelia veľký záujem o to, aby sa tento projekt dostal do prevádzky, pričom firmy, ktoré sa na ňom podieľajú, by mohli v rámci dlhodobých vzťahov predložiť dodatočné požiadavky na dodávky plynu cez tento nový plynovod," povedal Novak v rozhovore pre štátny televízny kanál Rossiya-24.

Európski lídri podľa Novaka urobili chybu, že zredukovali využívanie dlhodobých kontraktov v prospech spotového trhu, na ktorom sú ceny volatilnejšie. "Krajiny, ktoré dostávajú plyn cez dlhodobé kontrakty, ho majú oveľa lacnejší," uviedol Novak.