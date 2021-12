Pandémia zasiahla obchod s nehnuteľnosťami menej než vlani

dnes 9:31 -

Obchodovanie s nehnuteľnosťami ovplyvnila pandémia nového koronavírusu tento rok oveľa menej než vlani. Ľudia sa s vírusom naučili žiť a realitný trh bol na vyšších obrátkach ako počas pandemickej jari či jesene 2020. Pre TASR to skonštatoval analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický. Obchodom na realitnom trhu však podľa neho pomohlo aj to, že pandémia bola od apríla do septembra na ústupe. Práve počas týchto mesiacov bývajú realitné transakcie na vzostupe.

Pri pohľade do minulosti analytik poznamenal, že pandémia spôsobila na realitnom trhu presný opak toho, čo sa po jej vypuknutí očakávalo. "Mal sa znížiť dopyt a zvýšiť ponuka – ako dôsledok vyčíňania nového vírusu a koronakrízy. Predpoklady, že ľudia budú pod ťarchou svojich ekonomických problémov nútení hromadne predávať strechu nad hlavou, sa však nenaplnili," okomentoval analytik.

Ľudia síce od začiatku pandémie zmenu bývania často riešili, ale nie pre zlú finančnú situáciu. Dôvodom bolo podľa analytika to, že byt či dom sa pre nich stal oveľa dôležitejším prvkom než pred pandémiou. "Školské lavice či kancelárie začali zívať prázdnotou a život rodiny sa čoraz viac presunul do domáceho prostredia. Dôležitosť bývania ako základnej ľudskej potreby si uvedomili ľudia naliehavejšie ako predtým," poznamenal Kubrický.

Už pandemický rok 2020 podľa neho ukázal, že nehnuteľnostiam ako forme finančného aktíva nový koronavírus neuškodil, práve naopak. "Nečudo, že v pandemickom roku číslo 2, teda v roku 2021, už jednosmerný vývoj cien na realitnom trhu nikoho neprekvapil. Na druhej strane nikto nečakal, do akých výšin až môže trhová hodnota nehnuteľností zájsť," dodal Kubrický. Ilustroval to na príklade z dát realitného barometra RÚ SR - za 11 mesiacov tohto roka vzrástla cena bytov v krajských mestách o 21,2 %.