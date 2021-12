Uchopiť myšlienku podpory digitálnej gramotnosti seniorov bude ťažké

dnes 9:31 -

Pomôcť dôchodcom zlepšiť sa v digitálnej gramotnosti, aby vedeli komunikovať medzi sebou alebo s deťmi a vnúčatami, je dobrý úmysel. Uchopiť však túto myšlienku bude pomerne ťažké. V rozhovore pre TASR sa tak vyjadril prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš v reakcii na niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré plánuje Slovensko z plánu obnovy minúť na rozdávanie tabletov pre seniorov a na ich zaškolenie na prácu s nimi. Takisto aj správnosť sumy – takmer 70 miliónov eur – sa podľa neho ukáže až počas pilotnej časti projektu.

Na celom projekte zvyšovania digitálnych zručností seniorov je podľa Fitoša dobré to, že začína pilotom, ktorý nie je finančne nákladný a ktorý ukáže záujem o tablety, prípadne prezistí, či práve dotykové zariadenia sú tou správnou technológiou pre seniorov.

"Ak tým sledujeme to, aby sa za pomoci zariadení – dotykových alebo nedotykových – a nejakých schopností, ktoré seniori získajú, zvýšila ich možnosť komunikovať medzi sebou alebo s deťmi a vnúčatami, potom je to správny úmysel," povedal Fitoš s tým, že uchopiť to však bude ťažké, pretože vláda bude musieť klásť dôraz na motivačné aspekty, v čom štát tradične zlyháva. "Či je správna tá suma, to sa podľa mňa musí ukázať na základe pilotného projektu," dodal Fitoš s tým, že aj vhodnosť tabletov preverí pilot.

Za problém však považuje to, že aj keď pri úspechu môže tento projekt mať pozitívne politické konzekvencie, neznamená to, že vyvážene reflektuje potreby tejto krajiny. "V pláne obnovy a odolnosti bolo pôvodne naplánovaných 50 miliónov eur na zvyšovanie digitálnych zručností ľudí, ktorí dnes pracujú a ich digitálne zručnosti sú na podpriemernej úrovni. Žiaľ, tento cieľ z plánu obnovy vypadol," poznamenal Fitoš. Vníma to teda tak, že štát nemyslí na tých, ktorí sú ohrození digitalizáciou ich pracovných miest. "V tomto smere teda považujem plán obnovy za pomerne nevyvážený," uzavrel Fitoš.