Hyperinflácia, prepper a jeho kriminalizácia 

Zdroj: The Organic Prepper

Foto: TASR/AP

dnes 0:42 -

Prepper je človek, ktorý sa domnieva, že v budúcnosti pravdepodobne dôjde ku katastrofe alebo núdzovej situácii, a aktívne sa na ňu pripravuje. , zvyčajne hromadením potravín, munície a iných zásob. Inak sú to obyčajní ľudia, ktorí majú prirodzený ľudský zmysel mať v zálohe nejaké to vybavenie a zdroje pre prípad určitého typu katastrofy. Jednoducho povedané, je to človek, ktorý je pripravený na katastrofy dnešnej doby, na rozdiel od bežných ľudí.



Ak sa však bližšie pozrieme na jeden aspekt takéhoto jednotlivca, teda na jeho schopnosť existovať nezávisle od systému, nie je jasné, že toto je konečný cieľ prípravy? Nie je to to, o čo sa prepper snaží, schopnosť existovať nezávisle od okolitého sveta, aby ho katastrofa nezasiahla tak, ako ostatných? Je to tak , a to je dôvod, prečo kolektivizmus neustále kriminalizuje prepperov.



Ďalším v rade príkladov je súčasná situácia v Turecku.



Tí, ktorí sledujú pulz svetového diania, vedia, že fiat mena Turecka, líra, je na tom každým dňom horšie a horšie. Len v tomto roku stratila približne 40 % svojej hodnoty a podľa všetkého nejaví žiadne známky toho, že by v dohľadnom čase mala zastaviť svoju klesajúcu špirálu.



Inflácia rýchlo vedie k hyperinflácii v Turecku a tureckí občania si to uvedomujú. Ľudia sa začali pokúšať zbavovať domácej meny a volili napríklad kryptomeny v snahe ochrániť sa. Ale potom turecká vláda 30. apríla 2021 zakázala kryptomeny ako formu platby. Ten krok sa niesol v znamení zabrániť „neopraviteľných škodám“. Iróniou je, že Turci povedali, že to bolo preto, že kryptomeny „nepodliehali žiadnym mechanizmom regulácie a dohľadu, ani centrálnemu regulačnému orgánu“.



To je zábavná logika od ľudí, ktorí stoja za procesom ničenia vlastnej meny.







Kryptomeny, o ktorých sa dlho tvrdilo, že sú libertariánskou odpoveďou na centralizovanú menu, sa rýchlo dostali na čiernu listinu. Nečudo, kto by riskoval pobyt v tureckom väzení len kvôli tomu, že ho prichytili s kryptomenou. A pokúsiť sa prehodiť svoje osobné úspory v lírach do amerických dolárov, eur alebo akejkoľvek inej fiat meny, je prakticky pre Turkov nemožné. Majú zviazané ruky. Aká je teda prirodzená reakcia?



Vašou krajinou otriasa hyperinflácia. Vaše fiat peniaze sú bezcenné. Forex je regulovaný do tej miery, že jeho využitie je nemožné. Crypto je zakázané. Ceny potravín vzrástli o 27,1 %. Čo urobiť? Nikto sa nechce dobrovoľne iba prizerať, ako sa mu vyparujú jeho celoživotné úspory. Nemieni sa prizerať, ako jeho rodina hladuje. A tak sa zamyslí, že by asi bolo rozumné vložiť svoje peniaze do niečoho, čo si zachová svoju hodnotu. To je napokon dôvod, prečo ľudia investujú do zlata a striebra, nie?



A presne to začali robiť ľudia v Turecku. Ľudia sa tam začali zaujímať o hmotné veci. Vedeli, čo príde, videli ako sa veci menia k horšiemu, a tak sa na to pokúsili pripraviť. Ironicky pomenovaná Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) predložila tureckému parlamentu návrh zákona, v ktorom žiadala pokuty vo výške v prepočte od 6 200 do 127 000 eru za „hromadenie... potravín a iného tovaru“.





Bol to prvý krok v kriminalizácii prepperov. Tým druhým bolo zatknutie 51 rôznych Turkov za „panické hromadenie“ nových áut. Turecké médiá vo veľkom informovali, že ľudia investovali do nových vozidiel ako prostriedku na ochranu pred infláciou.



Toto sa však považovalo za hrozbu.



Týchto 51 osôb bolo obvinených zo „ znižovania zásob predajcov “, čo údajne viedlo k vyšším cenám. Príčinou určite nebude AKP, ktorá si pohráva s ich centralizovaným bankovým systémom. To, že inflácia otriasa krajinou, musí byť predsa vina občanov. A tak každého, kto sa pokúša chrániť pred totalitami, treba zastaviť.

Kriminalizácia prepperov je úzko spojená s infláciou, čoho ukázal aj príklad Venezuely, ďalšej kolektivistickej spoločnosti, ktorou otriasla hyperinflácia. Práve tam, keď komunistická politika spôsobila 20 % výpadok základného tovaru, generálna prokurátorka Luisa Ortega Diazová vyzvala prokurátorov, aby sa zamerali na tých, ktorí boli „hromaditeľmi“ základných vecí potrebných pre každodenný život. Inými slovami, ak ste mali zásobu ryže uloženú v pivnici, už ste neboli v bezpečí.



Svedkami podobné hanobenia sme boli aj v Spojených štátoch. Začiatkom roku 2020 mainstreamové médiá kritizovali tých, ktorých považovali za „hromaditeľov“. Máte vo svojom nákupnom košíku príliš veľa polievok? V očiach médií ste boli cieľom pranierovania. Extrémom bolo prepadnutie domácnosti muža z Brooklynu, v ktorého dome zhabali zásoby respirátorov N95, kvôli ich „hromadeniu“. A to napriek tomu, že za všetky riadne zaplatil, neboli ukradnuté, boli legálne jeho majetkom.



„S tými ľuďmi treba niečo urobiť!" hlásali ľudia na základe videného v televízii, v nádeji, že podpora zo strany verejnej mienky pomôže „ospravedlniť“ akékoľvek politiky, ktorá sa v blízkej budúcnosti vyskytnú.



Napriek verejnej mienke je vytváranie našich osobných zásob presne to, prečo sa v týchto časoch môže slobodne rozhodnúť ktokoľvek z nás. Turecko by v tomto pohľade mohlo byť kanárikom v uhoľnej bani. To, čo sa tam deje, od masívnej inflácie hraničiacej s hyperinfláciou (všetko spôsobené vládnou politikou), kde nikto nič nevyrába a je masívny nedostatok tovaru, cez kriminalizáciu prepperov až do postavenia mimo zákon kohokoľvek, kto chce byť nezávislý od rozhodovaní politikov, je jednoducho jasný príklad škodlivej politiky.



V Európe zatiaľ neevidujeme rozsiahly nedostatok tovaru, hoci inflácia a cena energií už mnohých nenecháva pokojne spávať. Nemali by sme dopustiť kriminalizáciu prepperov len preto, že chcú byť pripravení aj na to najhoršie.