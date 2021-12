RRZ zvýšila odhad tohoročného deficitu na 7 % HDP

dnes 12:46 -

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýšila odhad deficitu verejnej správy (VS) na 6,775 miliardy eur, čo je sedem percent hrubého domáceho produktu (HDP). Nárast deficitu o 282 miliónov eur oproti novembrovej prognóze je spôsobený najmä schválením nových zmien týkajúcich sa miezd a pandemických opatrení. Ide predovšetkým o zavedenie jednorazovej odmeny pre zamestnancov v štátnej správe a finančný príspevok pre zaočkovaných seniorov, uviedla vo štvrtok kancelária RRZ.

"Aktuálne opatrenia z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie znamenajú dodatočné riziko pre hospodárenie verejných financií. Pri výdavkoch na dodatočné kompenzačné opatrenia očakávame, že negatívne ovplyvnia hospodárenie verejnej správy prevažne v roku 2022, uviedli analytici RRZ v decembrovom rozpočtovom semafore.

Odchýlka očakávaného deficitu VS je od od aktuálneho odhadu vlády pozitívna vo výške 943 miliónov eur (1,0 % HDP). To znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva nízke. Aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci rozpočtu VS na roky 2022 - 2024 predpokladá tohoročný deficit vo výške 7,9 % HDP. Očakávaný vývoj verejných financií je však podľa RRZ naďalej ovplyvnený veľkou neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj.

Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti očakávaniam vlády odhaduje RRZ vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Úspora vo výške 594 miliónov eur (0,6 % HDP) vyplýva najmä z pomalšieho čerpania kapitálových výdavkov, keďže nízke tempo rastu pozorované počas prvých jedenástich mesiacov nezodpovedá vysokej úrovni koncoročných výdavkov predpokladaných vládou.