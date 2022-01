Od krachu bitcoinov po regulačné zásahy: Analytici predpovedajú vývoj krypta v roku 2022

Zdroj: CNBC

Máme za sebou rok, kedy prvá veľká krypto spoločnosť vstúpila na burzu, debutom Coinbase v apríli. Rok kedy sa o krypto začali viac zaujímať inštitucionálni investori a banky z Wall Street, ako je Goldman Sachs. A bol to rok, v ktorom bol schválený prvý americký fond obchodovaný na burze spojený s bitcoinmi.

Avšak, zvýšená regulačný dohľad a intenzívnej cenové výkyvy tlmili v ostatnom čase vyhliadky bitcoinu. Odborníci varujú, že trh môže smerovať k poklesu a budúci rok vyzerať ako ďalšia horská dráha pre digitálne meny.



Pád kryptomien

Niektorí odborníci sa domnievajú, že bitcoin bude v nasledujúcich mesiacoch prudko klesať. Najznámejšia kryptomena vyskočila v novembri na rekordnú úroveň takmer 69 000 dolárov. Dnes je takmer 30 % pod týmito hodnotami. Wall Street definuje medvedie trhy ako pokles o 20 % alebo viac z nedávnych maxím, no stojí za zmienku, či to platí aj v prípade bitcoinu, ktorý je známy svojou volatilitou.



Carol Alexander, profesorka financií na Sussex University, povedala, že očakáva, že bitcoin klesne v roku 2022 až na 10 000 dolárov, čím prakticky vymaže všetky svoje zisky za posledný rok a pol. „Keby som bola teraz investorom, uvažovala by som o tom, že by som mohla čoskoro opustiť bitcoin, pretože jeho cena sa budúci rok pravdepodobne zrúti,“ povedal s argumentom, že jej medvedí postoj je založený na predstave, že bitcoin „nemá žiadnu základnú hodnotu“ a slúži skôr ako „hračka“ než investícia. Zároveň dvíha varovný prst pred opakovaním histórie. V roku 2018 sa bitcoin prepadol na hranicu 3 000 USD po tom, čo sa niekoľko mesiacov predtým vyšplhal na maximum takmer 20 000 USD. Podporovatelia kryptomien často hovoria, že tentoraz je to inak, keďže sa o tento trh začína zaujímať čoraz viac inštitucionálnych investorov.







„Bez pochybností sa zdá, že cenový graf bitcoinu sleduje mnohé historické bubliny a pády aktív a nesie v sebe príbeh „tentokrát je to iné“, rovnako ako iné bubliny,“ povedal Todd Lowenstein, hlavný akciový stratég privátneho bankovníctva Union Bank. Bežne sa bitcoinu využíva ako ochrana proti rastúcej inflácii spôsobenej vládnymi stimulmi. Lowenstein povedal, že existuje riziko, že viac jastrabí postoj FEDu môže vziať vietor z plachiet bitcoinu. „Príliv likvidity ustupuje, čo neúmerne poškodí nadhodnotené triedy aktív a špekulatívne oblasti trhu vrátane kryptomien,“ povedal.



Napriek tomu nie všetci sú presvedčení, že krypto párty sa v roku 2022 skončí. „O najväčšom rizikovom faktore, menovite o sprísňovaní kvantitatívneho uvoľňovania zo strany Fedu, už bolo rozhodnuté a pravdepodobne je to už aj započítané v cene,“ povedal Yuya Hasegawa, analytik kryptotrhu japonskej Bitbank.

Prvý spotový bitcoinový ETF

Veľké očakávania sa spájajú s nasledujúcim rokov, na schválenie čaká prvý spotový bitcoinový fond obchodovaný na burze v Spojených štátoch. Hoci regulátor, v tomto prípade Komisia pre cenné papiere a burzu, dal tento rok zelenú spusteniu Bitcoin Strategy ETF od spoločnosti ProShares, tento produkt sleduje bitcoinové futures, namiesto toho, aby investorom poskytoval priamu expozíciu v samotnej kryptomene.



Futures sú finančné deriváty, ktoré zaväzujú investora kúpiť alebo predať aktívum k neskoršiemu dátumu a za dohodnutú cenu. Sledovaním cien futures namiesto samotného bitcoinu by podľa odborníkov mohlo byť ETF ProShares príliš riskantné pre začínajúcich obchodníkov, z ktorých mnohí investujú do kryptomien. „Bitcoin Futures ETF, ktorý bol uvedený na trh v tomto roku, sa všeobecne nepovažuje za veľmi vhodný pre maloobchod vzhľadom na vysoké náklady spojené s predĺžením zmlúv, ktoré dosahujú približne 5 – 10 %,“ povedal Vijay Ayyar, viceprezident pre rozvoj spoločnosti a globálnu expanziu kryptoburzy Luno. „Spotový bitcoinový ETF bude schválený v roku 2022 hlavne preto, že trh je už dostatočne veľký a dostatočne vyspelý, aby ho podporil.“



Spoločnosť Grayscale Investments podala žiadosť o konverziu svojho bitcoinového trustu, ktorý je najväčším bitcoinovým fondom na svete, na spotové ETF. A podobne čaká množstvo ďalších bitcoinových ETF aplikácií.



Obrat k „DeFi“

Tak, ako sa kryptoodvetvie vyvíjalo, podiel bitcoinu na trhu klesal, pričom iné digitálne meny ako éther zohrávali oveľa väčšiu úlohu. Je to trend, ktorý analytici očakávajú, že bude pokračovať aj v budúcom roku, keďže investori čoraz viac hľadajú menšie kryptomeny v nádeji na veľké zisky.

Carol Alexander zo Sussexskej univerzity označila éther, solanu, polkadot a cardano za tokeny, na ktoré sa treba v roku 2022 zamerať. „Keď si drobní investori začínajú uvedomovať nebezpečenstvo obchodovania s bitcoinmi, najmä na neregulovaných miestach, prejdú na iné mince fungujúce pod blockchainom, ktoré v skutočnosti zohrávajú zásadnú a základnú úlohu v decentralizovanom financovaní,“ povedala. „Pre budúci rok predpovedám, že trhová kapitalizácia bitcoinov bude polovičná voči spoločnej hodnote tokenov smart contract, ako sú éther a solana, alebo dokonca menšia,“ dodala.





Rozvíjajúci sa vývoj v oblasti kryptomien, ako sú decentralizované financie a decentralizované autonómne organizácie, budú „pravdepodobne oblasťami s najvyšším rastom z oblasti krypta,“ povedal Bryan Gross, správca siete na kryptoplatforme ICHI. Cieľom DeFi je obnoviť tradičné finančné produkty bez potreby sprostredkovateľov. Celkový objem peňazí uložených v službách DeFi prekročil tento rok po prvýkrát 200 miliárd dolárov a odborníci predpokladajú, že dopyt v roku 2022 bude ďalej rásť.

Očakáva sa, že v budúcom roku získa väčšiu pozornosť aj hnutie Web3, ktoré volá po novej, decentralizovanej iterácii internetu. Web3 zahŕňa DeFi a ďalšie technológie blockchainu, ako sú nezameniteľné tokeny. Skepticky sa k tejto myšlienke stavajú napríklad Elon Musk a Jack Dorsey.



Veľký krok v rámci regulácie

Regulačné orgány tento rok nezaháľali pokiaľ ide o kryptomeny. Čína napríklad úplne zakázala všetky aktivity súvisiace s kryptomenami a americké úrady zakročili proti určitým aspektom trhu. Analytici vo všeobecnosti očakávajú, že regulácia bude kľúčovou otázkou v roku 2022 pre sektor. „Rok 2022 bude bezpochyby veľkým rokom z hľadiska regulácie,“ povedal Ayyar z Luna. „Záujem rôznych vlád a najmä USA o zavedenie regulácie kryptoodvetvia nebol doteraz nikdy vyšší.”



Ayyar povedal, že očakáva určité právne objasnenie „šedej zóny“ kryptomien iných ako bitcoin a éther, ktoré podľa SEC nie sú cennými papiermi. Blockchainová spoločnosť Ripple pozorne sleduje americký dohľad nad XRP, kryptomenou, s ktorou je úzko spojená. SEC tvrdí, že XRP je neregistrovaný cenný papier a že tokeny v hodnote 1,3 miliardy dolárov nezákonne predali Ripple a dvaja z jeho vedúcich pracovníkov. Ripple tvrdí, že XRP by sa nemalo považovať za cenný papier.



Odborníci tvrdia, že ďalšou kľúčovou oblasťou, na ktorú sa regulátori pravdepodobne zamerajú budúci rok, sú stablecoiny. Ide o tokeny, ktorých hodnota je viazaná na cenu existujúcich aktív, ako je americký dolár. Tether, najväčší stablecoin na svete, je obzvlášť kontroverzný, pretože existujú obavy, či má vo svojich rezervách dostatok aktív na to, aby mohol tvrdiť, že je viazaný na dolár.



„Nepochybne prichádza k väčšej kontrole stabilných mincí, keď sa regulátori pozerajú pod kapotu na spoľahlivosť podkladového kolaterálu a množstvo použitého pákového efektu,“ povedal Lowenstein. „Ľudia si až príliš dobre pamätajú, keď sa kolaterál za hypotekárnej krízy stal podozrivý a chuť riskovať sa agresívne precenila.“



Regulačné orgány medzitým tiež začali skúmať oblasť DeFi. Začiatkom tohto mesiaca skupina zastrešujúca Banka pre medzinárodné zúčtovanie vyzvala na reguláciu DeFi, pričom uviedla, že sa obáva, že služby, ktoré sa samy propagujú ako „decentralizované“, také ani nemusia byť.