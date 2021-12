Náklady na teplo stúpnu domácnostiam o 4,39 eura mesačne

dnes 18:31 -

Mesačné náklady na teplo stúpnu slovenským domácnostiam v priemere o 4,39 eura, no s výraznými rozdielmi v rámci Slovenska. Takmer 75 % tepla dodaného domácnostiam v budúcom roku bude s nárastom nákladov do päť eur mesačne, 15 % s nárastom od päť do 19 eur a zvyšných desať percent tepla dodaného domácnostiam bude s nárastom nad 19 eur mesačne. V stredu o tom informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

"Hlavným dôvodom na zmenu regulovanej ceny tepla boli predovšetkým zvýšené náklady na nákup zemného plynu používaného pri výrobe tepla," uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Trhové ceny zemného plynu (cena forwardu na rok 2022) vzrástli počas tohto roka o vyše 500 %, z približne 16 eur za megawatthodinu (MWh) začiatkom januára 2021 na viac ako 100 eur/MWh v druhej polovici decembra 2021. "Ďalším dôvodom bol nárast cien emisných povoleniek a v neposlednom rade i zmeny v objemoch dodávky tepla pre odberateľov," dodal Igaz.

Najvyšší nárast tak bude mať 19 teplární, ktoré nakupovali zemný plyn za upravené maximálne ceny plynu vzhľadom na dramatický nárast trhových cien plynu v 2. polroku 2021. O ktoré spoločnosti ide, ale Igaz nespresnil. Dodal však, že ak by teplárenské spoločnosti nenakúpili potrebný plyn, alebo ukončili činnosť z dôvodu nedostatku financií na nákup plynu, v dotknutých lokalitách by hrozili výpadky dodávok tepla uprostred aktuálnej vykurovacej sezóny. V záujme minimalizácie týchto rizík preto úrad pristúpil k prehodnoteniu maximálnej ceny plynu pre teplárenstvo a zohľadnil priemernú trhovú cenu na najbližšie tri roky s cieľom rozloženia nárastu nákladov na dlhšie časové obdobie.

Teplárenské spoločnosti nakupujú zemný plyn na liberalizovanom trhu so zemným plynom, no do ceny tepla môžu zahrnúť výšku komodity len do maximálnej výšky stanovenej úradom. Cieľom regulácie zo strany ÚRSO je zabezpečiť efektívny nákup zemného plynu a minimalizovať špekulácie pri jeho nákupe.

Maximálna cena zemného plynu je stanovená na základe priemeru trhových cien z 1. polroku predchádzajúceho roka, na ktorý požaduje regulovaný subjekt zmenu rozhodnutia. Veľká väčšina teplárenských spoločností nakúpila zemný plyn v súlade s pravidlami stanovenými úradom a v súlade s predpokladaným vývojom ceny zemného plynu v 1. polroku 2021. Vyše 40 % tepla dodaného domácnostiam v roku 2022 tak bude za nižšiu alebo rovnakú cenu ako v roku 2021.