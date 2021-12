Naftogaz žiada od EK, aby zasiahla proti Gazpromu

dnes 18:16 -

Ukrajinský Naftogaz žiada od Európskej komisie (EK), aby zasiahla proti ruskému koncernu Gazprom, ktorý zneužíva dominantné postavenie na európskom trhu s plynom.

Európske ceny plynu sa tento týždeň dostali na rekordné maximum po tom, čo v utorok (21. 12.) cez plynovod Jamal prestal ruský plyn prúdiť do Nemecka. Tok plynu sa zmenil na reverzný, to znamená zo západu na východ, teda z Nemecka smerom do Poľska. V reverznom režime pracoval plynovod aj v stredu. Moskva tvrdí, že nemá politické príčiny, ale že domáci trh má prioritu.

Hovorca EK potvrdil, že komisia dostala sťažnosť týkajúcu sa Gazpromu a jeho zneužívania dominantného postavenia na trhu. Dodal, že EK sa ňou bude zaoberať a preskúma ju štandardným postupom.

Šéf Naftogazu Jurij Vitrenko uviedol, že Gazprom prestal predávať plyn cez svoju elektronickú platformu, odmieta plniť svoje zásobníky v Európskej únii (EÚ) aj využiť kapacitu ukrajinského plynovodného systému napriek tomu, že Kyjev ruskému koncernu ponúkol zľavu na transportné poplatky vo výške 50 %.

Gazprom podľa Vitrenka tiež blokuje export plynu vyprodukovaného súkromnými ruskými firmami rovnako ako tranzit plynu zo strednej Ázie do Európy.

"Konanie Gazpromu porušuje pravidlá hospodárskej súťaže a má výrazný negatívny vplyv na všetkých európskych spotrebiteľov," uviedol Vitrenko.