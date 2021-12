Môže sa stať, že reštaurácie otvoríme len pre očkovaných

dnes 16:01 -

Vláda stále zvažuje možnosť, že by sa prevádzky po novom roku otvárali len pre ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19, a nie v režime OP (očkovaní, prekonavší). Po stredajšom predvianočnom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Stať sa to môže aj v prípade avizovaného otvárania reštaurácií od 3. januára budúceho roka.

Minister vysvetlil, že otvorenie gastroprevádzok bude až k dátumu 3. januára 2022 preto, aby sa do konca roka čo najviac obmedzili kontakty. "Máme v súčasnosti asi 180.000 ľudí v čakárni, ktorých chceme zaočkovať – hlavne booster dávkami – a potrebujeme nejaký čas na to, aby získali imunitu," vysvetlil Lengvarský.

Zároveň si uvedomuje, že ekonomika trpí. Preto minister avizuje, že po novom roku, resp. po 9. januári sa možno otvorí aj viac druhov prevádzok. "Avšak určite budú len pre očkovaných a prekonaných a ešte stále zvažujeme možnosť, že budú len pre očkovaných, tam ešte musíme nastaviť pravidlá, pokiaľ sa tak rozhodneme. Bude to ešte otázkou najbližších dní," povedal minister.

Na margo presných pravidiel otvárania gastroprevádzok od 3. januára povedal, že otvoriť budú môcť len na úrovni 50 % kapacity a za dodržania prísnych hygienických podmienok. Na otázku, či sa teda môže stať, že aj reštaurácie budú v budúcnosti otvorené len pre zaočkovaných odpovedal, že sa to môže stať dokonca aj od 3. januára.