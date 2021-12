ECB by mohla zvýšiť sadzby už na konci budúceho roka

Zdroj: TASR

Foto: YT/Bloomberg Markets and Finance

dnes 14:01 -

Ukončenie nákupu dlhopisov bude podľa neho silným signálom, že sadzby stúpnu v priebehu najbližších dvoch kvartálov.



ECB minulý týždeň urobila ďalší krok k obmedzeniu krízových monetárnych stimulov, keď ohlásila, že v marci 2022 ukončí núdzový pandemický program nákupov aktív PEPP. ECB však zároveň oznámila, že po jeho zastavení dočasne zdvojnásobí tempo nákupov aktív v rámci programu APP, aby zmiernila následky ukončenia PEPP.



"Môžeme obmedziť alebo pozastaviť nákupy v rámci programu APP, ktorý sa stále neskončil, a ak sa to stane, potom to bude signál pre trhy, keďže sme stanovili, že úrokové sadzby porastú až po prerušení alebo ukončení týchto nákupov," povedal Holzmann, ktorý je guvernérom rakúskej centrálnej banky, na tlačovej konferencii. Dodal, že v extrémnom prípade, ak to bude vyžadovať vývoj ekonomiky, by úrokové sadzby v eurozóne mohli prvýkrát vzrásť na konci budúceho roka, teda približne v čase, keď v USA stúpnu sadzby tretíkrát.