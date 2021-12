Vláda schválila víziu postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva

dnes 13:01 -

Vláda v stredu schválila Víziu spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035. Materiál predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

Vízia je analyticko–syntetický dokument, skoncipovaný so zámerom pomenovať súčasný stav, východiská a očakávania rozvoja do roku 2027 a 2035, problémy rozvoja a návrh prorozvojových opatrení. Týka sa šiestich oblastí, a to poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, ochrana životného prostredia, rozvoj vidieka, pôdohospodárske školstvo, veda a výskum. Vypracovaný je v spolupráci s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami a združeniami. Tie predložili podklady na vypracovanie jej návrhu, analýzu súčasného stavu a koncepčné zámery na rozvoj vo vecne príslušných oblastiach.

Materiál je základným rámcom pre rozvoj oblastí, sektorovú a nadrezortnú spoluprácu všetkých zainteresovaných strán. Ďalej aj pre nastavenie podmienok potrebných na prechod k efektívnemu a konkurencieschopnému pôdohospodárstvu, založenému na ekologicky prijateľných riešeniach v uvedených časových horizontoch.

Víziou sú identifikované kľúčové potreby investícií, inovácií, digitalizácie, environmentálnych a krajinotvorných opatrení v jednotlivých oblastiach pôdohospodárstva. Hlavne v kontexte existujúcich a budúcich smerovaní národných a nových výziev vyplývajúcich z medzinárodných politík a rámcových dokumentov na európskej aj globálnej úrovni.

Návrh vízie je členený na 11 kapitol vrátane úvodu a záveru, v ktorých sú identifikované problémové oblasti pôdohospodárstva. Ďalej sú v nej uvedené strategické ciele pre rozvoj pôdohospodárstva, komplexná analýza stavu a potenciálu rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu v kontexte posúdenia jednotlivých vertikál. Okrem toho aj základné problémy rozvoja v oblasti lesného hospodárstva a udržateľného využívania a ochrany životného prostredia a klímy. Taktiež aj potenciál rozvoja vidieckych oblastí a uspokojenie ich spoločenských požiadaviek a podpora výskumu, inovácií, zdieľania vedomostí a digitalizácie v poľnohospodárstve, lesníctve a na vidieku.