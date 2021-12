NDS podpísala zmluvu na stavbu privádzača D3 Žilina, Brodno – K.N.Mesto

dnes 13:16 -

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala v stredu v Kysuckom Novom Meste so spoločnosťou Metrostav DS zmluvu na výstavbu privádzača D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Zmluvná cena stavby s dĺžkou 1,358 kilometra je 13,656 milióna eur a bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Do užívania by ju mali odovzdať v decembri 2023.

Privádzač sa začína na ceste I/11, na ktorú sa pripája úrovňovou križovatkou tvaru T. "Na nej bude dopravu riadiť cestná svetelná signalizácia v plne inteligentnom riadení s preferovaním vozidiel na ceste I/11. Detekcia vozidiel je navrhnutá pomocou najmodernejšej technológie, a to bezdrôtovými magnetovými senzormi. Následne trasa privádzača prekonáva cez most cestu I/11, križuje rieku Kysuca a budúcu diaľnicu D3," informovala NDS.

Zhotoviteľ začne podľa predsedu predstavenstva Metrostav DS Pavla Hrúzika so stavebnými prácami v januári 2022. "Sme radi, že sme prevzali stavenisko v tomto termíne, pretože máme vegetačný pokoj. Takže začíname s výrubmi, preložkami inžinierskych sietí a následne na kľúčovom moste. Cenu sme garantovali aj podpisom zmluvy, takže privádzač za ňu vieme postaviť," povedal Hrúzik.

Primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda podotkol, že mesto má veľkú industriálnu zónu a vybudovanie diaľničného privádzača bude prínosom. "Potrebujeme autá a kamióny čo najskôr dostať z mesta. Uvedomujeme si záťaž, ktorá nás čaká, keď sa bude stavať privádzač. Ale už sme niekoľkokrát deklarovali, že Kysučania sú na to pripravení. Vydržíme to s tým, že vidíme svetlo na konci tunela. Zároveň máme veľkú nádej, že sa stavba nebude predlžovať a o dva roky bude diaľničný privádzač odovzdaný," povedal Mihalda.

Predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa pripomenul, že verejné obstarávanie na privádzač vypísali v decembri 2020. "V júni tohto roku bolo vydané stavebné povolenie a v júli bolo právoplatné. Dnes sme podpísali zmluvu, na jar sa začína. Na jednej strane som rád, že sa to podarilo. Na druhej strane, prvú technickú štúdiu na privádzač spracovali v roku 1996. To máme, bohužiaľ, skoro na všetkých stavbách," podotkol.