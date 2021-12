Turecká líra posilnila, ale hlavné príčiny menovej krízy zostávajú nevyriešené

Zdroj: CNBC;REUTERS

Turecká líra sa závratnou rýchlosťou odrazila z rekordných miním a zaznamenala divoké výkyvy po tom, čo prezident Recep Tayyip Erdogan informoval o svojom pláne na podporu domácej meny a ochranu miestnych vkladov pred pohybmi trhu. Erdogan vo svojom prejave v pondelok večer načrtol kroky na garantovanie úspor v lírach a uviedol, že vláda zasiahne a nahradí straty na vkladoch v lírach, ak ich hodnota voči tvrdým menám prekročí úrokové sadzby stanovené bankami. Turecká vláda tak sľúbila, že zaplatí rozdiel medzi hodnotou úspor v lírach a ekvivalentom v dolároch. Záznamy tureckej centrálnej banky ukazujú, že viac ako polovica úspor obyvateľov je v zahraničných menách a v zlate, kvôli vytrvalému znehodnocovaniu vkladov.



Erdogan tiež vyhlásil, že od nového modelu založeného na nízkych úrokových sadzbách sa už „nedá vrátiť späť“ a dodal, že zníženie úrokových sadzieb centrálnou bankou by prinieslo pokles inflácie – z vyše 21 % v novembri – „v priebehu mesiacov“. Zopakoval, že kolísanie výmenných kurzov a cien nie je založené na ekonomických fundamentoch.



Šéf Tureckej bankovej asociácie (TBB) Alpaslan Çakar uviedol, že ministerstvo financií počíta s úhradou nákladov na chystané opatrenia. Oznámené kroky by potenciálne mohli byť veľmi nákladné a zrejme ešte zvýšia infláciu, poznamenala agentúra Reuters.

Je to nekonvenčný prístup, ktorý zvolil prezident s nekonvenčným ekonomickým zmýšľaním. Erdogan dlho brojil proti úrokovým sadzbám, nazýval ich „matkou všetkého zla“ a trval na tom, že zvýšené sadzby spôsobujú infláciu, a nie ju ochladzujú. Jeho dlhodobé odmietanie zvýšiť sadzby a zjavná kontrola nad menovou politikou centrálnej banky zohrali veľkú úlohu v historickom prepade líry, keď sa z menej ako 4 líry za dolár v roku 2018 dostala na 18 za dolár tento týždeň. Inflácia v Turecku je momentálne na úrovni 21 %.



Konkrétne podrobnosti o prezidentovom pláne zatiaľ nie sú k dispozícii, analytici sú ale skeptickí. „Nedávny pohyb je jednoznačne veľmi významný, ale stojí za zmienku aj to, že líra len odpísala straty, ktoré utrpela za posledné dva týždne, a odpisy sú od začiatku roka stále veľmi značné,“ napísali analytici Goldman Sachs. V konečnom dôsledku sa zdá, že opatrenia neriešia základné problémy, ktoré v prvom rade viedli k vysokej inflácii a znehodnoteniu meny.



Držitelia vkladov s prístupom k pôžičkám za sadzby podobné národnej úrokovej sadzbe „majú motiváciu požičiavať si na nákup reálnych aktív alebo devíz, vzhľadom na súčasnú a očakávanú mieru inflácie,“ uviedli analytici Goldman Sachs, namiesto toho, aby držali viac líry, ako to od nich vláda požaduje. „Preto si myslíme, že toto opatrenie pravdepodobne štrukturálne nedokáže stabilizovať infláciu alebo výmenný kurz,” dodali.







Piotr Matys, analytik spoločnosti InTouch Capital, ktorá poskytuje inštitúciám informácie o trhu, podobne zdôraznil, že hlavné príčiny tureckej menovej krízy zostávajú neriešené. Ohlásené opatrenia Erdogana „neriešia základné problémy, ktoré poháňajú býčí bias v USD ku TRY,“ povedal Matys pre CNBC. „Úrokové sadzby sú príliš nízke pri inflácii výrazne nad 20 %, čo sa ešte zhorší po prepade líry v najbližších mesiacoch. Turecká vláda je jasne rozhodnutá zachovať kurz, ktorý stanovil prezident Erdogan, ktorý trvá na tom, že Turecko musí zmeniť svoj ekonomický model výrazným znížením úrokových sadzieb, aby sa znížila závislosť od zahraničného kapitálu,“ povedal Matys. Dodal, že kľúčovou otázkou je, „či majú turecké domácnosti dostatočnú dôveru v administratívu, že získajú kompenzáciu za prípadné straty, ak premenia svoje úspory z dolára na líru“.



Navyše, finančná kompenzácia za prípadné straty z tureckej štátnej pokladnice alebo centrálnej banky bude pravdepodobne veľmi nákladná. „Ide o úverový negatívny vývoj, pretože do súvahy verejného sektora kladie dodatočné devízové riziko,“ napísali analytici Goldman Sachs. „Pokiaľ bude administratíva pokračovať v implementácii Erdonomiky,” povedal Matys, „udržateľný obrat v USDTRY je nepravdepodobný.”