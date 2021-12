Finančná motivácia zabrala, ľudia 60 plus sa očkujú viac ako mladší

dnes 16:16 -

Po tom, ako niektorí predstavitelia vlády oznámili úmysel finančne motivovať starších ľudí vo veku 60 a viac rokov k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, očkovanosť prvou dávkou v tejto skupine vzrástla v porovnaní s mladšou vekovou kategóriou 50 - 59 rokov. Oznámil to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) počas utorkovej tlačovej konferencie. Vyčíslil to na 395-percentný nárast záujmu oproti ľuďom vo veku 50 - 59 rokov, pričom v tejto druhej skupine, naopak, záujem klesol. Finančnú motiváciu preto Matovič vníma ako úspešný úmysel.

"Od začiatku júla do 47. týždňa, kde sme oznámili úmysel motivovať dôchodcov na očkovanie, sa o päť percent viac očkovalo v absolútnych číslach ľudí z kategórie 60 plus, o päť percent viac ako z kategórie päťdesiatnikov," priblížil Matovič.

Tesne po oznámení úmyslu sa síce počet očkovaných 1. dávkou najskôr znížil v oboch vekových skupinách, čo však minister pripisuje zavedeniu plošného lockdownu pre všetkých. Zhruba týždeň na to sa však motivácia k očkovaniu 1. dávkou pri senioroch 60 plus vrátila na predošlú úroveň, pri skupine 50 - 59 však naďalej klesala. Tu hovorí o drastickom poklese tempa očkovania, až o 80 % v 50. týždni v porovnaní so 47. týždňom, v ktorom vláda zaviedla lockdown. V 50. týždni sa teda ukázal až 395-percentný rozdiel medzi týmito vekovými skupinami z pohľadu zaočkovanosti 1. dávkou vakcíny. Minister vidí fungovanie finančnej motivácie aj pri očkovaní seniorov 3. dávkou.

Minister dáta porovnával s októbrovým prieskumom agentúry Focus. Prieskum v tom čase odhadoval záujem o 3. dávku maximálne pri 426.842 ľuďoch vo vekovej skupine 60 plus. Aktuálne dáta k nedeli (19. 12.) však ukazujú, že toto maximum sa už prekonalo o 90.086 ľudí. Podobný vývoj pozoruje minister aj pri očkovaní 1. dávkou, oproti prieskumu sa dalo reálne zaočkovať navyše 42.370 ľudí.

Minister sa vyjadril, že by na týchto výdavkoch najradšej minul čo najviac. Vidí v tom dobrú investíciu, pretože čím viac rizikových ľudí sa dá zaočkovať, tým pravdepodobnejšie sa krajina vyhne obmedzeniam v budúcnosti, čo zase štátnej pokladnici pomôže. Náklady predbežne odhaduje na niečo okolo 270 miliónov eur.