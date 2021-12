Európske ceny plynu prudko stúpli po zmene toku ruského plynu kľúčovou trasou

včera 12:46 -

Ceny plynu v Európe dosiahli v utorok rekordnú výšku po tom, ako sa zmenil smer toku ruského plynu kľúčovou trasou.

Cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame vyskočila v priebehu dopoludnia v utorok na historické maximum 162,78 eura za megawatthodinu. Do 11.23 h SEČ komodita zmazala časť zo zisku a jej cena klesla na 160,75 eura, aj to však predstavuje nárast o 9,4 % oproti predchádzajúcemu dňu.

Tok ruského plynu do kompresorovej stanice Mallnow, kde končí plynovod Jamal-Európa, klesol v utorok na nulu a namiesto do Nemecka prúdil plyn na východ do Poľska. Zmena normálneho smeru sa dala očakávať po tom, čo v utorok nebola v rôznych aukciách zarezervovaná žiadna kapacita na tok plynu do Mallnow.

"Gazprom dnes jednoducho nepotreboval kapacitu v Mallnow, aby splnil svoje existujúce zmluvné záväzky," povedal Katja Jafimava z Oxford Institute for Energy Studies. "Myslím si, že počas vianočného obdobia neuvidíme významné denné rezervácie pre Jamal a v januári dôjde k obmedzenému nárastu," dodala.

Zmena toku pravdepodobne odráža nižšie objednávky od nemeckých odberateľov pred blížiacimi sa sviatkami a dovolenkami vo firmách, domnieva sa.

Celkovo však ruský energetický gigant Gazprom tento rok dodáva do Európy menej plynu, pričom sa snaží presadiť schválenie svojho nového kontroverzného plynovodu Nord Stream 2. Obmedzené dodávky prinútili Európu spoliehať sa na svoje zásoby plynu, ktoré sa vyčerpávajú, a spáliť viac uhlia, "najšpinavšieho" z fosílnych palív, aby pokryla dopyt po energiách.

"Netušíme, či je to preto, že Gazprom nemá voľnú produkciu v dôsledku rekordného ruského dopytu, alebo pre skrytú politickú agendu," povedal Thierry Bros, bývalý obchodník s energiami, ktorý je teraz profesorom na Parížskom inštitúte politických štúdií.

Mrazivé počasie v Európe začiatkom tohto týždňa prispelo tiež k prudkému nárastu krátkodobých cien energie, pretože produkcia z obnoviteľných zdrojov nedokáže držať krok s dopytom. Výkon vetra v Nemecku je v utorok najslabší za päť týždňov, od 16. novembra.

Pre Európu je v dohľade určitá úľava, keďže chladné počasie sa má zmierniť.

Hans van Cleef, ekonóm ABN Amro pre energetiku, sa však domnieva, že problémy s vysokými cenami plynu v Európe budú trvať o niečo dlhšie, ako sa odhadovalo, a pravdepodobne sa neskončia ani pred záverom zimy. "V závislosti od toho, koľko zásob dovtedy zostane, cenové efekty súčasného nedostatku môžu trvať ešte oveľa dlhšie," skonštatoval.

Analytici predpovedajú, že zásoby plynu v Európe ukončia sezónu na rekordnom minime, čo potenciálne predĺži európsku energetickú krízu do budúcej zimy a spôsobí bolesti hlavy politikom, ktorí už zápasia s rastúcou infláciou. Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou vyvoláva tiež neistotu a obavy z ruskej invázie začiatkom budúceho roka.