ZO SR láka budúcich stredoškolákov na odborné školy s duálnym vzdelávaním

Zväz obchodu (ZO) SR pripomína rodičom žiakov posledných ročníkov základných škôl, že je čas rozmýšľať nad výberom strednej školy. Zväz láka budúcich stredoškolákov na odborné stredné školy s duálnym vzdelávaním, pričom vyzdvihuje, že takéto školy pripravujú žiakov pre prax a nie pre úrady práce. Informovala o tom prezidentka zväzu Nadežda Machútová.

Zväz tvrdí, že pri výbere strednej školy by sa rodičia a deti mali zamerať na to, aká je uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce. Odporúčajú spraviť si prehľad o stredných školách v regióne a využiť deň otvorených dverí v jednotlivých školách, ak to situácia umožní.

Machútová vyzdvihla niekoľko stredných odborných škôl, ktoré ponúkajú široké portfólio študijných a učebných odborov v rámci obchodu, marketingu a služieb až po grafiku digitálnych médií alebo biotechnológiu a farmakológiu. Tieto školy podľa nej pripravujú žiakov pre prax a nie pre úrady práce.

Zväz vymenoval napríklad stredné odborné školy obchodu a služieb v Bratislave a Trenčíne, stredné odborné školy hotelových služieb a obchodu v Bratislave a Nových Zámkoch alebo odborné školy v Žiline, Vranove nad Topľou, Bardejove či Giraltovciach.

"Chceme rodičov a žiakov upozorniť na blížiaci sa termín prijímacích skúšok na stredné školy, ktoré sa uskutočnia 9. a 12. mája 2022 a v druhom termíne 21. júna 2022," dodala Machútová a vyzdvihla aj možnosť duálneho vzdelávania v rámci spomínaných odborov. Sprevádza ho finančná podpora žiakov počas celého štúdia a okrem toho duálni žiaci získavajú aj prístup k ostatným benefitom, ktoré ponúkajú firmy vlastným zamestnancom. "Žiaci získavajú pracovné návyky a konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce," uzavrela Machútová.