Dodávka plynu cez Jamal je prerušená, Európe hrozia blackouty

Európe hrozia blackouty alebo sériové odstávky dodávok elektriny. V utorok na to upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda po tom, čo Rusko prerušilo dodávku plynu do Nemecka cez severný plynovod Jamal. Na Slovensko priteká ruský plyn cez Ukrajinu zatiaľ v štandardných dodávkach okolo 80 – 90 miliónov metrov kubických denne.

"Cena plynu na burze dnes atakuje historický cenový rekord, keď ráno vystúpila až na 155 eur za megawatthodinu (MWh). Bezprostredným dôvodom je to, že plynovodom Jamal celkom prestal plyn prúdiť do koncového nemeckého uzla Mallnow," uviedol Kovanda. Plynovod, ktorý prepravuje plyn z Ruska cez územie Bieloruska a Poľska, pokrýva približne pätinu ruských pozemných dodávok plynu do EÚ.

Prerušenie dodávok pritom podľa Kovandu prichádza v najhorší možný čas, keď v Európe chýba pre ustálené počasie produkcia elektriny z veterných elektrární a, navyše, panuje pomerne chladné počasie, ktoré dopyt po energiách zvyšuje. Francúzsko pritom z bezpečnostných dôvodov dočasne odstavuje dve jadrové elektrárne, čo je desatiny kapacity jadrových blokov v tejto krajine a Nemecko podľa zverejnených plánov koncom roka ukončí prevádzku troch svojich jadrových elektrární.

"Najmä pokiaľ v nadchádzajúcich týždňoch zasiahnu EÚ mrazy, nedajú sa rozhodne vylúčiť blackouty alebo nutnosť sériovo, región po regióne, prerušovať dodávky elektriny podnikom aj domácnostiam. Pred tým varuje napríklad Jeremy Weir, generálny riaditeľ spoločnosti Trafigura, svetovo najväčšieho nezávislého obchodníka so surovinami,“ dodal Kovanda.