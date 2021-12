Nemeckým spotrebiteľom sa zhoršuje nálada

dnes 9:16 -

Nemeckým spotrebiteľom sa ďalej zhoršuje nálada a ich dôvera v ekonomiku klesá, keďže šírenie variantu omikron nového koronavírusu zatemňuje vyhliadky najväčšieho európskeho hospodárstva. Ukázal to v utorok prieskum spotrebiteľskej dôvery na január 2022, ktorý vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK.

Podľa predbežného odhadu GfK indikátor spotrebiteľskej dôvery, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v Nemecku, pre január 2022 klesol na -6,8 bodu z revidovaných decembrových -1,8 bodu. Výrazne tak zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne -2,7 bodu. Predbežná januárová hodnota indexu je pritom najnižšia od júna.

„Veľké počty nových prípadov nákazy v dôsledku štvrtej vlny pandémie nového koronavírusu spolu s ďalšími obmedzeniami, ako aj výrazne zvýšené ceny vytvárajú čoraz väčší tlak na spotrebiteľský sentiment,“ skonštatoval ekonóm GfK Rolf Bürkl. Pripomenul tiež, že ďalšia vlna nákazy priniesla obnovenie obmedzení pre mnohých maloobchodníkov a poskytovateľov služieb.

Nemecko začiatkom mesiaca zakázalo neočkovaným ľuďom vstup do prevádzok, ktoré nie sú nevyhnutné, v snahe dostať pod kontrolu nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 pri šírení variantu omikron. To sa negatívne premietne do výsledkov za vianočnú sezónu, ktorá býva v obchodoch najsilnejším obdobím roka.

Aj nezvyčajne vysoká miera inflácie v Nemecku, ktorá sa v novembri vyšplhala na 5,2 %, čo je jej 29-ročné maximum, zhoršuje spotrebiteľom náladu, dodal Bürkl.

Očakáva sa, že kancelár Olaf Scholz a predsedovia spolkových vlád prerokujú a oznámia ďalšie obmedzenia na stretnutí neskôr v utorok.

Prieskum odhalil, že čiastkový index očakávaní v ekonomike sa znížil na 17 z 31 bodov. A zároveň subindex očakávaných príjmov spotrebiteľov klesol na 6,9 z 12,9 bodu, zatiaľ čo index odrážajúci ich ochotu nakupovať sa znížil na 0,8 z 9,7 bodu, pričom v prípade nákupu drahších položiek dosiahol najnižšiu úroveň od začiatku roka 2021.