Elon Musk tvrdí, že tento rok zaplatí na daniach viac ako 11 miliárd dolárov

“Pre tých, ktorí sa o to zaujímajú, tento rok zaplatím na daniach viac ako 11 miliárd dolárov,” napísal v pondelok na Twitteri generálny riaditeľ spoločnosti Tesla. Priblížil sa tým k odhadu CNBC, že Musk by mal v roku 2021 zaplatiť celkovo 12 miliárd dolárov na daniach.

Musk od začiatku novembra predal akcie Tesly v hodnote 14 miliárd dolárov po tom, čo sa svojich nasledovníkov v prieskume na Twitteri opýtal, či by mal predať 10 % svojich akcií. Odpoveď na tento prieskum bola jednoznačné „áno“. Ale je pravdepodobné, že Musk by aj tak začal predávať, pretože ho čaká masívne zdanenie z opcií Tesla. Akciové opcie, ktoré Musk získal v roku 2012, vypršia v auguste budúceho roka. Aby si ich mohol uplatniť, musí zo zisku zaplatiť daň z príjmu. Muskovo bohatstvo nemá pôvod vo vysokej mzde, či peňažných bonusoch. Pochádza z ocenení akcií a ziskov z ceny akcií Tesly.

Hoci akcie Tesly od Muskovho prieskumu na Twitteri klesli, zostávajú neuveriteľne cenné, medziročne vzrástli o 28 %.

Keď chce Musk získať hotovosť, môže si jednoducho požičať peniaze pomocou akcií svojej spoločnosti ako záruky. Túto prax však niektorí politici kritizovali ako daňovú medzeru pre megaboháčov. Začiatkom tohto roka ProPublica zverejnila vyšetrovanie, ktoré ukázalo, že Musk a niekoľko ďalších miliardárov nezaplatili v roku 2018 žiadne federálne dane z príjmu. V rokoch 2014 až 2018 Musk podľa ProPublica zaplatil 455 miliónov dolárov na daniach, z príjmu vo výške 1,52 miliardy dolárov. A to aj napriek tomu, že jeho majetok za toto obdobie vzrástol o 13,9 miliardy dolárov.

Podľa Forbes má Muskovo čisté imanie hodnotu vyše 244 miliárd dolárov, čo z neho robí najbohatšieho muža sveta.

Musk by teoreticky mohol počkať so zaplatením dane až do budúceho roka, ale to by znamenalo, že by ho potenciálne zasiahli vyššie daňové sadzby v rámci zákona Demokratov Build Back Better. Šéf Tesly a SpaceX sa v poslednom čase stretával s prominentnými demokratmi na Twitteri v otázke vyhýbania sa plateniu daní. Minulý týždeň sa obul do senátorky Elizabeth Warrenovú po tom, čo spochybnila rozhodnutie časopisu Time Magazine vyhlásiť Muska za osobnosť roka. „Tento rok zaplatím viac daní ako ktorýkoľvek Američan v histórii,“ tweetol. Ak Musk nakoniec zaplatí obrovskú sumu, o ktorej hovoril, je tu šanca, že bude mať v tomto smere pravdu.