Dodávky ruského plynu do Nemecka plynovodom Jamal sú nízke, cena rastie

Zdroj: ČTK

Foto: getty images

dnes 16:41 -

Údaje Gascade ukazujú, že sa prietok znížil, keď ruský dodávateľ plynu do Európy, ruská spoločnosť Gazprom, začal v piatok plniť druhú linku plynovodu Nord Stream 2.

Prietok na meracej stanici v nemeckej obci Mallnow na nemecko-poľskej hranici klesol dnes ráno na hodinový objem 366.734 kilowatthodín (kWh/h). V sobotu to bolo viac ako 1,2 milióna av piatok viac ako desať miliónov kWh/h. Priemerný objem prietoku týmto potrubím, ktoré je hlavným tranzitom ruského plynu do Európy, sa tento mesiac v priemere pohyboval od deviatich miliónov do 12 miliónov kWh/h.

Gazprom objemy pre tranzit potrubím na december nerezervoval. Kapacitu nakupuje v denných aukciách.

Takzvané nominácie, čiže požiadavky, na pondelkové objemy na meracej stanici v obci Veľké Kapušany na slovensko-ukrajinskej hranici, čo je ďalšia významná tranzitná linka do Európy, boli na 953.313 megawatthodín (MWh), čo je 89,97 milióna kubických metrov. Držali sa tak na podobnej úrovni ako celý tento mesiac.

Gazprom podľa agentúry Reuters neobjednal ďalšiu prepravnú kapacitu na január cez meraciu stanicu Sochranovka pri hranici s Ukrajinou. Firma dnes zopakovala, že plyn dodáva podľa požiadaviek zákazníkov a že zmluvné záväzky plní. Analytici spoločnosti ICIS sa domnievajú, že najnovší pokles dodávok do severozápadnej Európy súvisí okrem Nord Streamu 2 aj s neobvykle chladným počasím v Rusku.

Európa tento rok zažíva prudký rast cien zemného plynu. Moskva sa v tejto súvislosti stala terčom obvinenia, že sa obmedzovaním dodávok plynu snaží prinútiť Nemecko a Európsku úniu k rýchlemu schváleniu prevádzky plynovodu Nord Stream 2. Rusko takéto obvinenia odmieta a poukazuje na faktory, ktoré k rastu cien plynu výrazne prispievajú. Okrem vysokého dopytu je to aj rast cien skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý Európa dováža z mimoeurópskych oblastí.