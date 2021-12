MAS Dolný Liptov nesúhlasí s menším balíkom eurofondov pre región

dnes 15:46 -

Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov nesúhlasí s návrhom prerozdelenia eurofondového balíka do regiónov na najbližších sedem rokov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje dať v novom operačnom období do regiónov 12 percent, čo je približne 1,5 miliardy eur. Takéto prerozdelenie sa podľa dolnoliptovskej MAS vymyká iným európskym krajinám, ktoré do regiónov dávajú oveľa viac finančných prostriedkov. Ako príklad uvádzajú Poľsko.

"Dnes cestujeme kvôli pandémii oveľa menej. Ale kto prekročí hranice, si určite všimne, ako Poľsko za posledné roky urobilo veľký pokrok vo svojej infraštruktúre. Dôvodom je práve to, že eurofondy sú u nich postavené správne, teda rozhoduje sa o nich zdola nahor a regióny si o nich rozhodujú samy," povedal štatutárny zástupca MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát.

Ministerstvo podľa nich nielenže chce dať menej peňazí regiónom, ale uťahuje opasky aj miestnym akčným skupinám a hovorí o znížení ich počtu zo súčasných 107 na 65. "Súčasná situácia ukazuje, že štát, žiaľ, nepochopil, veľkú úlohu a veľký význam miestnych akčných skupín, ktoré má v územiach, a pomocou ktorých môže dobre pomáhať občanom," povedal Horvát.

MAS mohli doteraz financovať svoje projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V najbližšom programovacom období môžu podľa Horváta čerpať iba z jedného - z fondu pre rozvoj vidieka. Horvát poukázal na to, že kým Európa nabehla na multifondové financovanie MAS, Slovensko ide do monofondového. "MAS a najmä obce, ktoré sú združené v MAS a prípadne aj podnikatelia, si nebudú môcť siahnuť na reálne eurofondy. Hodnotíme to ako absurdný hazard zo strany štátu voči ľuďom žijúcim na vidieku a regiónom a územiam ako takým," dodal.

Ministerstvo investícií na otázky TASR zatiaľ nereagovalo.