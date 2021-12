ZSSK výrazne zlepšila projekt, ale vozidlá stále nakupuje draho

dnes 15:31 -

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce kúpiť deväť dieselových motorových jednotiek za 40,3 milióna eur. Pôvodne nenávratný projekt štátna firma významne zlepšila a zvýšila jeho prínos pre cestujúcich. Vozidlá však stále nakupuje draho. Skonštatovali to analytici z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) po analýze projektu na sociálnej sieti.

Analytici z útvaru pripomenuli, že v decembri minulého roka odporučili investíciu nerealizovať, pretože jej priorita bola podľa nich nízka, využitie vozidiel by bolo neefektívne a náklady vysoké. Štátny dopravca následne projekt upravil, znížil rozsah nákupu a zmenil nasadenie vozidiel na trate Poprad – Plaveč/Tatranská Lomnica a Margecany – Nálepkovo.

"Vďaka zmenám dokáže ZSSK obslúžiť rovnaký plánovaný počet cestujúcich s menším počtom vozidiel. Projekt je spoločensky návratný, aj keď nepatrí medzi investičné priority ZSSK," skonštatovali analytici.

Podotkli, že najvýhodnejšiu ponuku pri obstarávaní dala spoločnosť ŽOS Vrútky, no v porovnaní s podobnými nákupmi je cena i tak vyššia o 7,5 milióna eur (23 %). "Obstarávacia cena je prakticky zhodná s predpokladanou hodnotou zákazky. Jej výpočet bol nadhodnotený o ponuku výrobcu, ktorý vozidlo s požadovanými parametrami štandardne nevyrába," komentovali analytici.

ÚHP preto odporúča pred podpisom zmluvy s víťazom súťaže vyrokovať zníženie kúpnej ceny v súlade so zákonom na úroveň podobných nákupov. "Zároveň je nevyhnutné nastaviť budúce projekty tak, aby obstarané ceny zodpovedali porovnateľným investíciám v zahraničí," uzavreli analytici.

Projekt ZSSK na nákup deviatich dieselových motorových jednotiek sa má financovať z eurofondov. Ponuka ŽOS Vrútky bola vo výške 40,3 milióna eur, teda jedno vozidlo by stálo 4,5 milióna eur. Okrem spomínaných odporúčaní by bolo podľa analytikov dobré rozšíriť nasadenie jednotiek aj na vlaky regionálnych expresov (REX) na úseku Margecany – Banská Bystrica. Analytici volajú aj po vypracovaní investičného plánu ZSSK so zoznamom priorít.