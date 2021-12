Iluzórny ekonomický rast: HDP to už má zrátané

Zdroj: project syndicate

Foto: TASR/Dano Veselský;Radovan Stoklasa;AP

dnes 0:48 -

Ako by sme mali merať ekonomický úspech? Kritika konvenčných ukazovateľov, najmä hrubého domáceho produktu, sa šíri už roky, ak nie desaťročia. Environmentalisti dlhodobo upozorňujú, že HDP opomína vyčerpávanie prírodných zdrojov, ako aj negatívne externality, ako je globálne otepľovanie. A jeho neschopnosť zachytiť neplatenú, ale nepochybne hodnotnú prácu v domácnosti, je ďalším do očí bijúcim nedostatkom. Čoskoro však môžu byť na dosah lepšie alternatívy.



V roku 2009 komisia pod vedením Josepha Stiglitza, Amartya Sena a Jeana-Paula Fitoussiho podnietila úsilie o nájdenie alternatívnych spôsobov merania ekonomického pokroku odporúčaním „dashboardu“ ukazovateľov. Odvtedy ekonómovia a štatistici v spolupráci s prírodovedcami vynaložili značné úsilie na vývoj prísnych metrík prosperity založených na bohatstve, najmä pokiaľ ide o prírodné bohatstvo. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť komplexnú národnú súvahu, aby sa preukázalo, že súčasný ekonomický pokrok je iluzórny, keď ide na úkor budúcej životnej úrovne.



Za dôležitý míľnik sa dá považovať rozhodnutie z marca tohto roku, kedy OSN schválila štatistický štandard týkajúci sa služieb, ktoré príroda poskytuje ekonomike. Stalo sa tak po tom, čo ministerstvo financií Spojeného kráľovstva zverejnilo recenziu Partha Dasgupta z University of Cambridge, ktorá a uvádza, ako integrovať prírodu vo všeobecnosti, a najmä biodiverzitu, do ekonomickej analýzy. Keďže dôsledky zmeny klímy začínajú byť až príliš zjavné, každý zmysluplný koncept hospodárskeho úspechu v budúcnosti bude určite zahŕňať udržateľnosť.



Ďalšími krokmi v tomto štatistickom úsilí bude začlenenie meradiel sociálneho kapitálu, odrážajúcich schopnosť komunít alebo krajín konať kolektívne, a rozšírenie merania sektora domácností. Pandémia COVID-19 zdôraznila, aká dôležitá je táto neplatená práca pre ekonomické zdravie krajiny. Napríklad, US Bureau of Labor Statistics má v úmysle vytvoriť si ucelenejšiu predstavu o životnej úrovni, ktorá zahŕňa hodnotu tejto činnosti.







Súhrnné opatrenia, ako sú tieto, môžu byť užitočné pri usmerňovaní dôležitých politických rozhodnutí spôsobom, ktorý je v súlade so známymi ekonomickými koncepciami. Tento prístup tiež pomáha pri rozhovore s predstaviteľmi ministerstva financií a obchodnými manažérmi, ktorých podpora dlhodobejšej perspektívy prosperity bude nevyhnutná na dosiahnutie zmeny.



Mnohí však obhajujú uvažovanie o ekonomickom úspechu a neúspechu v zmysle blahobytu, čo je širší a nejasnejší koncept. Myšlienka, že politické rozhodnutia by sa mali zameriavať na to, čo je v živote ľudí v konečnom dôsledku dôležité, je intuitívne príťažlivá. A niekoľko vlád, od Nového Zélandu po Škótsko, nedávno prijalo explicitné rámce politiky blahobytu. Tento prístup však vyvoláva ešte zložitejšie otázky merania.

Pohoda závisí od mnohých aspektov životných okolností jednotlivcov. Samozrejme, existuje veľké množstvo výskumov v psychológii a ekonómii o tom, ako merať blahobyt a analyzovať faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Meranie často zahŕňa prieskum spokojnosti ľudí s ich životom alebo úroveň ich úzkosti. Napríklad Úrad pre národnú štatistiku Spojeného kráľovstva sledoval úzkosť a depresiu počas celej pandémie. No zatiaľ čo tvorcovia politík potrebujú na uľahčenie rozhodovania nejaké súhrnné štatistiky zhora nadol, takéto ukazovatele majú svoje obmedzenia. Napríklad, zatiaľ čo prepojenia medzi blahobytom a faktormi identifikovanými ekonometrickou analýzou – ako napríklad zamestnanosť alebo dobré duševné zdravie – sú intuitívne, kauzálne súvislosti nie sú dobre pochopené. Depresívnej osobe môže prospieť terapia, ako na to zástancovia blahobytu často naliehajú, ale dôstojné bývanie môže byť ešte efektívnejšie. Verejnej politike založenej na blahobyte teda stále chýba teoretický základ.







Okrem toho si niektoré kontexty tvorby politiky budú vyžadovať väčšiu mieru podrobností. Kvalitatívny výskum, skôr ako rozsiahle prieskumy s vopred definovanými otázkami, poukazuje na širšiu škálu úvah ovplyvňujúcich blahobyt. Napríklad jedna nedávna britská štúdia, ktorú vytvorili vedci a ľudia žijúci v chudobe, zistila, že hoci sú základné materiálne potreby vrátane zdravia dôležité pre blahobyt, samostatnosť a zmysel života sú rovnako dôležité. Súhrnné ukazovatele zhora nadol navrhnuté sociálnymi vedcami a štatistikmi takéto zistenia nedokážu zachytiť.



Aj keď časovo náročný základný výskum nebude vždy praktický, je dôležité mať na pamäti, že pojem blahobyt je oveľa širší ako väčšina ostatných ekonomických ukazovateľov. Dôležité je, že komplexné prístupy k bohatstvu a blahobytu, ktoré sú tu načrtnuté, sa dopĺňajú. Aktíva merané tými prvými poskytujú prostriedky na dosiahnutie toho druhého.

Čo je na týchto alternatívnych prístupoch k hodnoteniu a meraniu ekonomického úspechu komunity alebo krajiny vzrušujúce, je celkový pokrok, ktorý sa už dosiahol pri definovaní konceptov, vytváraní metrík a budovaní odborného konsenzu o tom, akým smerom by sa mala uberať tvorba politiky. Zbaviť sa HDP ako hlavného meradla prosperity bude možné len ak bude k dispozícii prijateľná alternatíva. Bude to trvať ešte veľa rokov, kým sa vytvorí natoľko sofistikovaný a dobre začlenený rámec, ako je HDP a súvisiace ekonomické ukazovatele. Smer zmeny je však jasný a impulz na jej uskutočnenie je silný.



Autorkou je Diane Coyle, profesorka verejnej politiky na University of Cambridge, autorkou knihy Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be (Princeton University Press, 2021).