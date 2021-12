Produkcia elektriny z uhlia by mala tento rok dosiahnuť rekordnú úroveň

dnes 13:31 -

Rastúca spotreba v Číne, Indii a Spojených štátoch pravdepodobne zvýši v tomto roku celosvetovú produkciu elektrickej energie z uhlia na rekordnú úroveň. Navyše dopyt po samotnom uhlí by mohol rekord dosiahnuť na budúci rok. Uviedla to v najnovšom odhade Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). To by znamenalo presne opačný než želaný vývoj, ktorým je znižovanie produkcie skleníkových plynov.

Podľa odhadov IEA, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters, by globálna produkcia elektrickej energie z uhlia mala v roku 2021 dosiahnuť 10.350 terawatthodín. V prípade naplnenia prognózy by to v porovnaní s minulým rokom znamenalo rast o 9 %. Dôvodom je prudké zotavovanie ekonomiky, ktoré "zvýšilo dopyt po dodávkach elektriny na podstatne vyššiu úroveň, než sú schopné zabezpečiť nízkouhlíkové zdroje".

Celkový dopyt po uhlí vrátane dopytu so strany priemyslu, ako sú cementárenský a oceliarsky sektor, vzrastie tento rok podľa odhadov IEA o 6 %. Aj keď neprekročí rekordnú spotrebu z rokov 2013 a 2014, tento rekord by mohol padnúť na budúci rok.

Za vysokou produkciou elektriny z uhlia je najmä Čína. Najväčšia ázijská ekonomika sa na celosvetovej produkcii elektrickej energie z uhlia podieľa viac než polovicou. Navyše v tomto roku sa očakáva, že výroba elektriny z uhlia vzrastie v Číne o 9 %, uviedla IEA. Výrazne sa podľa odhadov agentúry zvýši aj produkcia elektriny z uhlia v Indii. V prípade tejto krajiny sa čaká rast o 12 %.

Práve otázka spotreby uhlia bola najväčším "jablkom sváru" počas novembrového klimatického samitu v Glasgowe. Pôvodný plán dohodnúť sa na ukončení jeho využívania sa nepodarilo dosiahnuť a štáty sa nakoniec dohodli iba na "postupnom znižovaní produkcie".