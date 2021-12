Mesto Prievidza nateraz bývalú polikliniku predávať nebude

dnes 13:01 -

Mesto Prievidza budovy bývalej polikliniky na sídlisku Píly predávať nebude. Do obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásilo na jeseň, sa nik neprihlásil. Samospráva bude ďalej uvažovať, ako s majetkom, ktorý chátra, v budúcnosti naloží.

"Mesto momentálne pripravuje analýzy, ako naložiť s týmto majetkom čo najefektívnejšie. Boli sme radi, keby tam vznikol pekný priestor, ale musíme zvážiť, na čo mesto má, prípadne nemá, finančné prostriedky. Nie sa pustiť bezhlavo do riešenia, ktoré môže v konečnom dôsledku priniesť ďalšie komplikácie," tvrdí primátorka Katarína Macháčková.

Za finančne veľmi náročný označila primátorka i zámer rekonštrukcie objektu na nájomné byty, ktorý by financovali zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). "Budova bola stavebne a technicky riešená na ambulancie a nie na byty. Prízemie by vzhľadom na nedostatok svetla nemohlo byť na byty využité, len ostatné podlažia. Dva výťahy sú vo veľmi zlom stave. Toto všetko by stavbu zásadne predražilo a ŠFRB by nám na veľkú časť výdavkov peniaze nedal," argumentovala Macháčková. Problémom by podľa nej boli i parkovacie miesta a konečná výška nájomného pre obyvateľov.

"Samospráva musí nájsť také riešenie, aby budova bola zrevitalizovaná, či už súkromným investorom, alebo nami, a na taký účel, ktorý bude efektívny aj do budúcna, aby sme naplnili očakávania občanov," skonštatovala primátorka.

Jednou z alternatív, s ktorou podľa nej samospráva pracuje, je i tá, že by tam súkromní investori postavili byty iného štandardu. "Máme ich rozpracovaných viac. K tejto téme by sme sa chceli vrátiť na zastupiteľstve v januári budúceho roka a vec posunúť ďalej," dodala.

Budovy bývalej polikliniky získalo mesto do svojho vlastníctva zámenou majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Budovy a pozemky chcelo predať za minimálnu kúpnu cenu 778.674,66 eura. Predaj kritizovali viacerí mestskí poslanci, vrátane tých, ktorí pôsobia i v zastupiteľstve TSK. V minulosti sa budovy snažila neúspešne predať i krajská samospráva.