Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 50. týždni 2021:Berlín 13. decembra - Nová nemecká vláda schválila v pondelok dodatočný rozpočet, ktorý jej umožní poskytnúť klimatickému a transformačnému fondu 60 miliárd eur financovaných z nového dlhu a zabezpečiť tak viac investícií na prechod k zelenej ekonomike. Doplnkový rozpočet, ktorý jednomyseľne schválil kabinet kancelára Olafa Scholza, nasmeruje túto sumu z tohtoročného nevyužitého dlhu schváleného v rámci federálneho rozpočtu do vládneho klimatického a transformačného fondu na budúce výdavky.Washington 15. decembra - Americký Kongres schválil zvýšenie dlhového stropu a zabránil tak hroziacej platobnej neschopnosti USA. Po súhlase v Senáte odhlasovala zvýšenie limitu na federálny dlh aj Snemovňa reprezentantov. Kongres zvýšil dlhový strop o 2,5 bilióna na 31,4 bilióna USD. Schválenie tak ukončilo mesiace trvajúce spory medzi republikánmi a demokratmi.Brusel 15. decembra - Európska komisia (EK) chce zreformovať trh s plynom. Deje sa to v čase prudko rastúcich cien plynu a boja proti klimatickej zmene. Podpredseda EK Frans Timmermans a komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová v stredu predstavili príslušný legislatívny balík.

Súčasťou balíka je podpora nízkoemisných plynov, napríklad vodíka, ako alternatívy k fosílnemu plynu. Takisto by do dosiahnutia klimatických cieľov mali skončiť dlhodobé kontrakty na dodávky plynu. Súčasťou návrhu je aj vytvorenie systému na spoločné obstarávanie plynu a vytváranie jeho strategických zásob, aby sa Európska únia (EÚ) vyhla podobným problémom, aké aktuálne zažíva.Washington 15. decembra - Americká centrálna banka (Fed) ohlásila výrazné zrýchlenie ukončovania monetárnych stimulov. Dôvodom je vysoká inflácia. Menový výbor (FOMC) rozhodol o zdvojnásobení tempa znižovania mesačných nákupov dlhopisov, pričom nákupy by sa mali úplne zastaviť v marci 2022. Ukončenie programu potom otvorí cestu pre spustenie cyklu zvyšovania úrokových sadzieb a normalizáciu menovej politiky. FOMC ponechal kľúčovú sadzbu v pásme 0 % až 0,25 %.Londýn 16. decembra - Britská centrálna banka vo štvrtok prekvapivo sprísnila menovú politiku a stala sa tak prvou veľkou centrálnou bankou, ktorá zvýšila úrokové sadzby od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Menový výbor Bank of England (BoE) pomerom hlasov 8 ku 1 rozhodol o zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby o 15 bázických bodov z historického minima 0,1 % na 0,25 %.Frankfurt nad Mohanom 16. decembra - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok potvrdila, že na konci marca 2022 ukončí núdzový pandemický program nákupu aktív PEPP. Takisto v súlade s očakávaniami nezmenila svoje hlavné úrokové sadzby.

ECB tiež znížila prognózu hospodárskeho rastu eurozóny v nasledujúcom roku, keďže problémy s dodávkami brzdia jej zotavovanie sa z pandémie nového koronavírusu. Najnovšie predpovedá, že sa hrubý domáci produktu (HDP) regiónu, ktorý zaviedol euro, v roku 2022 zvýši o 4,2 % namiesto o 4,6 % v predchádzajúcej prognóze.Washington 16. decembra - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň mierne vzrástol, ale stále sa drží blízko 52-ročného minima. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce. Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 11. decembra zvýšil o 18.000 na 206.000 z revidovaných 188.000 týždeň predtým.Luxemburg 17. decembra - Inflácia v eurozóne sa v novembri výrazne zrýchlila. Medziročne minulý mesiac stúpla na 4,9 % zo 4,1 % v októbri, potvrdil európsky štatistický úrad Eurostat svoj odhad z konca novembra. V celej Európskej únii (EÚ) dosiahla 5,2 % po predchádzajúcich 4,4 %. V novembri 2020 sa ešte inflácia nachádzala na úrovni -0,3 %, respektíve 0,2 %.Moskva 17. decembra - Spoločnosť Nord Stream 2 AG urýchľuje prípravy na spustenie svojho kontroverzného plynovodu, ktorý vyvolal geopolitické napätie a ktorý ešte musí získať povolenie na prevádzku v Nemecku. Firma v piatok uviedla, že začala s plnením druhého potrubia. Prvé vlákno plynovodu bolo naplnené ešte v októbri.

Nemecký Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) vo štvrtok (16.12.) uviedol, že rozhodnutie o certifikácii plynovodu Nord Stream 2 nepadne skôr ako v 2. polroku budúceho roka. Rusko kritizovalo zdržanie ako politické. Podľa niektorých ruských predstaviteľov by cez Nord Stream 2 mohol začať prúdiť plyn do Nemecka už v januári.