Obchodný schodok Španielska sa v októbri zvýšil

Schodok zahranično-obchodnej bilancie Španielska sa v októbri výrazne prehĺbil. Dôvodom bol oveľa väčší nárast importu ako exportu. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu INE.

Podľa najnovších štatistík sa obchodný deficit štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v októbri 2021 vyšplhal na 3,4 miliardy eur zo 700 miliónov eur v rovnakom mesiaci minulého roka.

Dovoz pritom medziročne vyskočil o 23,7 % na historické maximum 32 miliárd eur. Prispelo k tomu najmä zvýšenie hodnoty dovážaných energií o 125,7 %.

Spomedzi hlavných obchodných partnerov vzrástol dovoz z eurozóny o 13,1 %, z USA o 84,6 % a z Číny o 12,4 %.

Aj export v októbri 2021 stúpol, ale menej ako import, a to o 13,6 % na 29 miliárd eur. Španielsko pritom zvýšilo export do eurozóny o 15,3 %, do USA o 21,9 % a do Latinskej Ameriky o 19,3 %. Vývoz do Číny, naopak, klesol o 29,1 %.