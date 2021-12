Obchodné reťazce obdarovali pred Vianocami zdravotníkov v nemocniciach

dnes 15:16 -

Kaufland a Lidl spoločne venovali pandémiou najviac vyťaženým nemocniciam po celom Slovensku tony potravín v hodnote viac ako 20 000 eur. Dovedna ide o dve desiatky nemocníc, ktoré na základne dát od Inštitútu zdravotných analýz (IZA) v týchto dňoch zažívajú najväčší nápor kvôli kritickej situácií spôsobenej ochorením Covid-19. Obchodné reťazce chcú týmto darom podporiť zdravotníkov v ich dôležitom zápase za zdravie nás všetkých. Pomoc nemocniciam nebude jednorazová, Kaufland s Lidlom ju poskytnú aj v nasledujúcich mesiacoch.

Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19 už pred niekoľkými týždňami prekročil hranicu 3200, od ktorej odborníci hovoria o humanitárnej kríze. Denne stále pribúdajú tisícky pozitívne testovaných, tzv. biela medicína je výrazne obmedzená a aj na Slovensku evidujeme prípady novej mutácie omikron. Lekári, zdravotné sestry a celý zdravotný personál čelia v týchto kritických časoch veľkému tlaku a zároveň nesú obrovskú zodpovednosť.

„Blížia sa najkrajšie sviatky roka, ktoré chce každý stráviť v kruhu svojich najbližších. Všetci si chceme užiť oddych a vychutnať si pohodu s ľuďmi, ktorých máme radi. Keď si budeme sadať k štedrovečernému stolu, skúsme si spomenúť aj na zdravotníkov, pretože im vďačíme naozaj za veľa. Mnohí z nich strávia sviatky tak ako veľkú väčšinu z posledných dvoch rokov – obetavou starostlivosťou o pacientov s ochorením Covid-19. Chceme sa im aj takýmto spôsobom poďakovať a zároveň vyzvať všetkých o dodržiavanie preventívnych opatrení a ohľaduplnosť,“ povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie v spoločnosti Lidl.

„V dnešnej ťažkej situácii chceme aj my pomôcť všade tam, kde môžeme. Preto sme sa rozhodli spojiť sily so spoločnosťou Lidl a podporiť zdravotníkov, ktorí aj v týchto dňoch často siahajú až na dno svojich síl a máme im byť za čo vďační. Radi by sme im aspoň čiastočne pomohli občerstvením z nášho sortimentu a tým aspoň trochu spríjemnili predvianočné obdobie,”” vyjadril sa Samuel Machajdík, vedúci úseku firemnej komunikácie a hovorca spoločnosti Kaufland.

Spoločnosti Kaufland a Lidl, súčasti skupiny Schwarz, sa rozhodli darovať produkty na osvieženie a vzpruhu (ovocie, kávu, džúsy, orechy a iné pochutiny) zdravotníkom v prvej línii starostlivosti o pacientov s ochorením Covid-19 nielen jednorazovo. V tejto forme pomoci a podpory budú pokračovať na mesačnej báze. Najvyťaženejšie nemocnice budú vyberať na základe analýz od IZA.

„Ďakujeme za túto pomoc a povzbudenie pre našich hrdinov v nemocniciach. Som na všetkých lekárov, sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov nesmierne hrdý a ďakujem im za ich vysoké nasadenie v starostlivosti o pacientov, ktorá je, ako si aj ja ako lekár sám uvedomujem, poslaním. Ubezpečujem zároveň, že na ministerstve zdravotníctva robíme všetko pre to, aby sme pandémiu v našej krajine zvládli. Ďakujem preto všetkým, ktorí pomáhajú zdravotníkom v ich nasadení, preto túto pomoc formou potravín, si ako šéf rezortu vážim, ďakujem za to. Prosím, zároveň, aby sme všetci boli zodpovední, dodržiavali opatrenia a očkovali sa. Naším zodpovedným prístupom vieme naším vyčerpaným zdravotníkom pomôcť najviac. Ak sme zaočkovaní, vyhneme sa vážnemu priebehu ochorenia COVID-19 a pomôžeme naším preťaženým nemocniciam“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.