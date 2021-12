Nemecká Commerzbank predáva maďarskú dcérsku spoločnosť rakúskej Erste

Zdroj: TASR

„V rámci našej siete v zahraničí sa sústredíme dôslednejšie na potreby našich kľúčových zákazníkov a na medzinárodný obchod s prepojením na Nemecko,“ povedal generálny riaditeľ Manfred Knof.



Dohoda by sa mala dokončiť v druhej polovici budúceho roka po schválení príslušnými regulačnými úradmi.



Commerzbank, ktorú musel počas finančnej krízy pred vyše desiatimi rokmi zachraňovať nemecký štát a odvtedy v nej má viac ako 15-percentný podiel, zoštíhlila svoje pobočky vo východnej Európe, ale stále má prevádzky v Poľsku, Českej republike a v Rusku. Do roku 2024 sa však banka plánuje stiahnuť z 15 miest vrátane Barcelony, Bratislavy, Bruselu a Luxemburgu v rámci Európy a z Hongkongu v Ázii. Chce zredukovať aj svoju prítomnosť v Dubaji.



Počas prvých deviatich mesiacov 2021 zatvorila Commerzbank štyri pobočky v zahraničí.



Druhá najväčšia banka v Nemecku už dlhšie zápasí s problémami a prechádza rozsiahlou reštrukturalizáciou. Tá zahŕňa aj zatváranie stoviek pobočiek a zníženie počtu zamestnancov o zhruba 10.000. Náklady na reštrukturalizáciu dosiahli v 2. štvrťroku tohto roka 511 miliónov eur a celkovo sa do konca júna 2021 vyšplhali na 2 miliardy eur. Analytici očakávajú, že Commerzbank vykáže stratu aj za tento rok.