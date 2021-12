Mesto odpustí poplatky za terasy mimo letnej sezóny

dnes 9:46 -

Mesto Košice odpustí poplatky za terasy vo vybraných obdobiach. Po požiadavke komory reštaurácií Oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice – Turizmus, Visit Košice to na svojom štvrtkovom (16. 12.) rokovaní odobrilo mestské zastupiteľstvo (MsZ).

Od dane z verejného priestranstva budú za umiestnenie vonkajšieho sedenia oslobodené podniky od 1. februára budúceho roka do 15. apríla 2022 a od 15. októbra 2022 do 15. apríla 2023. „Ak by sa rozhodli aj v zime pre takéto vonkajšie sedenie, respektíve priestory prevádzkovať, a pandemické opatrenia im to dovolia, aby sme zbytočne týchto prevádzkovateľov nezaťažovali ešte aj poplatkom mesta,“ zdôvodnil viceprimátor Marcel Gibóda.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka pôjde o minimálny zásah do príjmov mesta Košice, a to v sume okolo 5000 eur. Ako dodal, odpustením poplatkov reagujú na pandemickú situáciu. „V letnom období pôjdeme podľa štandardných podmienok, život ukáže, čo sa bude diať,“ doplnil.