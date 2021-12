Otvorenie reštaurácií pre OP bude témou, keď sa situácia stabilizuje

dnes 16:46 -

Otvorenie gastro prevádzok aspoň v režime OP (očkovaní, po prekonaní COVID-19) by bolo najlepšou formou pomoci. Vyhlásil to vo štvrtkovom živom vysielaní na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Myslí si, že to bude témou, keď sa situácia aspoň trochu stabilizuje.

Doležal avizoval, že v piatok (17. 12.) má zasadnúť vláda a predpokladá, že sa budú opäť rozprávať o pandemických opatreniach. "Keď na to bude čo i len trochu priestor, som presvedčený, že téma očkovaní, prekonaní a gastro bude na stole," tvrdí.

V súvislosti s 10 %, ktorými pomáha rezort dopravy, uviedol, že to predstavuje priemerné fixné náklady podniku v cestovnom ruchu. Pripustil, že sú podniky, ktoré majú fixné náklady vysoko nad 10 %, napríklad lyžiarske strediská, akvaparky, ale aj niektoré hotely. Na druhej strane však podotkol, že sú aj prevádzky, ktoré majú menej ako 10 %. Pri prípadnom zvyšovaní tohto priemeru je podľa neho skôr namieste hovoriť o sektorovom zvyšovaní. Poukázal tiež na to, že ak sa zvýši intenzita pomoci, rýchlejšie sa vyčerpá rozpočet ministerstva dopravy na pomoc cestovnému ruchu, čo následne vytvorí tlak na ministerstvo financií, aby rezort dopravy dofinancoval.