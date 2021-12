USA pridali ďalšie čínske firmy na čiernu listinu

Zdroj: TASR

Na čiernej listine USA pribudli konkrétne Čínska akadémia vojenských lekárskych vied a 11 jej výskumných ústavov, ktoré podľa Washingtonu využívajú biotechnológiu a sledovanie na zneužívanie ľudských práv a útlak etnických Ujgurov.



Tento krok USA nasledoval po zákaze investícií do čínskej spoločnosti SenseTime, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou na rozpoznávanie tvárí, a mohol by zhoršiť už aj tak naštrbené vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom.



"Vedecké úsilie o biotechnológiu a medicínske inovácie môže zachrániť životy. Bohužiaľ, ČĽR (Čínska ľudová republika) sa rozhodla použiť tieto technológie na získanie kontroly nad svojimi obyvateľmi a na potláčanie príslušníkov etnických a náboženských menšín," uviedla ministerka obchodu Gina Raimondová vo vyhlásení.



"Tieto kroky prichádzajú v širšom kontexte snahy administratívy riešiť zneužívanie technológií na sledovanie a v mnohých prípadoch, ako v prípade ČĽR, na vykonávanie rozsiahlej represívnej sociálnej kontroly," uviedla a dodala, že USA nemôžu dovoliť, aby sa americké komodity, technológie a softvér, ktoré podporujú lekársku vedu a biotechnologické inovácie, použili na účely, ktoré sú v rozpore s americkými princípmi a ohrozujú národnú bezpečnosť USA.



Experti z OSN, skupiny ochrancov ľudských práv a svedkovia odhadujú, že viac ako milión ľudí, najmä Ujgurov zo severozápadného regiónu Sin-ťiang a členov iných moslimských menšín v Číne, je uväznených v táboroch v snahe vykoreniť ich islamské kultúrne tradície a násilne ich homogenizovať do čínskej väčšiny.



Spojené štáty označili túto kampaň za genocídu a plánujú na budúci rok bojkot oficiálneho zastúpenia na zimných hrách v Pekingu.



Čína tvrdenia o Sin-ťiangu popiera. Peking tieto miesta popisuje ako strediská odborného vzdelávania a tvrdí, že podobne ako mnohé západné krajiny, sa snaží po smrteľných útokoch znížiť príťažlivosť radikálneho islamu.