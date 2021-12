ECB: Inflácia v eurozóne bude počas väčšiny roka 2022 nad dvomi percentami

Zdroj: TASR

Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v novembri zrýchlilo na 4,9 %. Lagardová očakáva, že inflácia zostane v krátkodobom horizonte zvýšená, ale v priebehu budúceho roka by mala začať klesať.



"Nárast inflácie je primárne odrazom prudkého zvýšenia cien motorových palív, plynu a elektriny," uviedla Lagardová. V novembri pripadla na energie viac než polovica z celkovej inflácie. "Takisto dopyt v niektorých sektoroch naďalej prevyšuje obmedzené dodávky. Následky sú viditeľné predovšetkým v cenách tovarov dlhodobej spotreby a tých spotrebiteľských služieb, ktoré sa nedávno opätovne otvorili. K vyššej inflácii naďalej, aj keď len do konca tohto roka, prispievajú aj vplyvy bázy pre porovnanie súvisiace s ukončením zníženia DPH v Nemecku."



Lagardová uviedla, že nie je jasné, ako rýchlo sa spomínané problémy vyriešia, ale ECB očakáva, že v priebehu roka sa ceny energií stabilizujú, štruktúra dopytu sa znormalizuje a znížia sa cenové tlaky spôsobené nedostatkami v rámci globálnych dodávateľských reťazcov.



Postupný návrat ekonomiky k plnej kapacite a ďalšie zlepšenie na trhu práce podľa Lagardovej podporia rýchlejší rast miezd. Dodala, že dlhodobé inflačné očakávania sa od posledného zasadnutia Rady guvernérov v októbri nijako výraznejšie nezmenili.



ECB očakáva, že inflácia v eurozóne v roku 2021 dosiahne 2,6 %, 3,2 % v roku 2022 a 1,8 % v roku 2023 rovnako ako v roku 2024. Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, by mala v priemere predstavovať 1,4 % v roku 2021, 1,9 % v roku 2022, 1,7 % v roku 2023 a 1,8 % v roku 2024.



Rada guvernérov vo štvrtok potvrdila, že na konci marca 2022 ukončí núdzový pandemický program nákupu aktív PEPP. Takisto v súlade s očakávaniami nezmenila svoje hlavné úrokové sadzby.