Nemecká vláda plánuje aj v roku 2022 predať dlhopisy za viac než 400 mld. eur

Nemecká vláda plánuje aj v budúcom roku predať dlhopisy v hodnote nad 400 miliárd eur. Dôvodom je pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu, ktorá núti vládu v Berlíne pokračovať vo vysokých výdavkoch na pomoc ekonomike.

Vláda plánuje v roku 2022 predať dlhopisy v hodnote 410 miliárd eur. To by znamenalo druhý najvyšší objem po tohtoročnom rekorde na úrovni zhruba 480 miliárd eur. Uviedla to vo štvrtok Spolková finančná agentúra.

Ako dodala, súčasťou budúcoročného predaja budú aj zelené dlhopisy a dlhopisy naviazané na infláciu. Čo sa týka zelených dlhopisov, ich objem by mal v roku 2022 dosiahnuť 12,5 miliardy eur. V prípade dlhopisov naviazaných na infláciu by emisia mala dosahovať 8 miliárd eur. To by znamenalo objem podobný tomu v roku 2021.

Počas pandémie vynaložila nemecká vláda na podporu ekonomiky desiatky miliárd eur. Pomoc poskytla čiastočne v hotovosti a čiastočne vo forme úverov podnikom, ako aj prostredníctvom finančnej podpory miliónom zamestnancov v rámci projektu kurzarbeit. Práve v dôsledku pandémie vzrástol objem emisií dlhopisov v Nemecku od roku 2020 zhruba na dvojnásobok bežnej úrovne v predchádzajúcich rokoch.