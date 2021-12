DEUS oslavuje desať rokov svojej existencie rozširovaním služieb

dnes 15:46 -

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) rozširuje v desiatom roku svojej existencie pôsobenie o ďalšie segmenty. V roku 2022 sa má pôsobnosť organizácie, pôvodne určenej na pomoc menším obciam spĺňať ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o eGovernmente, rozšíriť i na mestá s desiatkami tisíc obyvateľov.

Výkonná riaditeľka DEUS Katarína Lešková informovala, že organizácia po bratislavskej Petržalke získala ďalšieho významného klienta Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Obom samosprávam by DEUS mal pomôcť pri efektívnom zavádzaní parkovacej politiky.

"Potvrdzuje sa tak, že DEUS a nami prevádzkovaný informačný systém DCOM patria medzi lídrov v oblasti online služieb poskytovaných nielen pre obce a mestá, ale aj v kontexte verejnej správy ako takej," zdôraznila Lešková.

Poukázala pritom na benefity spojené so systémom DCOM. Ide napríklad o aplikáciu mID, umožňujúcej elektronicky komunikovať so samosprávou a využívať digitálne služby i občanom bez elektronického občianskeho preukazu. Možnosť využívať inteligentné formuláre, ktoré nie je potrebné manuálne vypĺňať, zasa dáva integrácia na registre a databázy prevádzkované orgánmi verejnej a štátnej správy na Slovensku. "Prostredníctvom integrácie na národnú evidenciu vozidiel sa dá napríklad overiť, či auto parkujúce na vyhradenom mieste pre rezidentov, skutočne patrí niekomu z obyvateľov mesta. Dajú sa cez ňu identifikovať aj majitelia vrakov odstavených na verejných priestranstvách. No vieme pomôcť aj s identifikáciou držiteľov ZŤP preukazov," približuje Lešková.

Aktuálne DCOM používa približne 70 percent samospráv na Slovensku. V prepočte na absolútne čísla to znamená viac ako dvetisíc obcí, 10.000 ich zamestnancov a približne 2,2 milióna občanov. Vlani už spracoval vyše dva milióny podaní, v tomto roku by sa mal podľa DEUS tento počet ešte zvýšiť.