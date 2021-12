Poľský deficit má podľa návrhu rozpočtu v roku 2022 dosiahnuť 2,8 %

dnes 14:33 -

Rozpočtový schodok Poľska by mal v roku 2022 dosiahnuť 2,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o rozpočte, ktorý sa v parlamente dostal do druhého čítania.

Návrh rozpočtu na rok 2022 predpokladá, že v budúcom roku dosiahnu rozpočtové príjmy 481,4 miliardy zlotých (104,15 miliardy eur) a výdavky 512,4 miliardy PLN.

Výsledkom by mal byť deficit v roku 2022 vo výške 30,9 miliardy PLN. Na ilustráciu, za prvých 10 mesiacov tohto roka zaznamenalo Poľsko prebytok v rozpočte 51,9 miliardy PLN.

Poľské ministerstvo financií pri návrhu rozpočtu vychádzalo z predpokladu, že sa HDP v budúcom roku zvýši o 4,6 % a miera inflácie, ktorá v novembri 2021 dosiahla 7,7 %, klesne na 3,3 %.

Na rokovaní finančného výboru parlamentu o rozpočte bolo podaných zhruba 600 pozmeňovacích návrhov. Definitívne hlasovanie o návrhu rozpočtu v dolnej komore parlamentu sa očakáva 26. a 27. januára 2022.