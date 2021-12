Z dnešných školákov nastúpi 65 % na miesta, ktoré ešte neexistujú

dnes 13:01 -

Slovensko patrí ku krajinám najohrozenejším stratou pracovných miest v dôsledku automatizácie a informatizácie. Štvrtá priemyslová revolúcia prinesie zánik približne polovice súčasných pracovných miest a až 65 % súčasných školákov nastúpi po získaní titulu na pracovné miesta, ktoré zatiaľ ešte neexistujú. Štát sa musí na zmeny pripraviť, inak hrozí postupná strata konkurencieschopnosti, uviedol v utorok na tlačovej konferencii prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.

"Zmeny, ktoré nastanú v najbližších rokoch, budú mať radikálny vplyv na pracovný trh. Slovensko musí byť na tieto zmeny pripravené, inak nám ujde aj posledný vlak a ostatné krajiny sa nám budú životnou úrovňou rýchlo vzďaľovať. Už dnes potrebujeme poznať konkrétny plán a kroky, ktoré zamedzia rastu nezamestnanosti a poklesu ekonomiky," upozornil Lelovský. Ohrozené sú najmä pozície, kde sa dá práca zautomatizovať. "Ak sa popis vašej práce dá napísať na jednu A4, vaša práca bude automatizovaná," povedal Lelovský.

RÚZ spolu s tímom expertov vypracovali materiál s názvom Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+ (Práca 4.0). Jedným z výstupov je prognóza, podľa ktorej bude na základe demografického vývoja v roku 2030 chýbať takmer 200.000 zamestnancov. Problémom je aj odchod študentov a slabé získavanie talentov zo zahraničia.

Slovensko sa bude podľa RÚZ musieť zamerať na rozvoj celoživotného vzdelávania, keďže až 95 % zamestnaní si bude vyžadovať digitálne zručnosti. V tomto ukazovateli sme na chvoste EÚ. Väčší význam ako samotné vedomosti bude mať adaptabilita zamestnanca. Ten by mal byť samostatný, schopný prinášať inovácie či prispôsobiť sa na používanie nových technológií. Podľa Lelovského bude treba skrátiť študijné programy na vysokých školách. Školstvo by malo prejsť výraznou reformou, aby lepšie pripravovalo žiakov na budúce pracovné pozície.

Ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž zdôraznil, že najdôležitejšie budú v ekonomike ľudské zdroje. "Každý tretí študent študuje v zahraničí," pripomenul Baláž. Slovensko podľa neho potrebuje aspoň dve vysoko kvalitné univerzity, ktoré by našich žiakov prilákali a zamedzili tak ich odchodu do krajín s lepším vysokým školstvom. Vysoké školy, ale aj ďalšie inštitúcie naviazané na verejné zdroje by podľa neho mali byť vystavené väčšiemu konkurenčnému tlaku a časť svojich prostriedkov na financovanie by mali získavať zo spolupráce so súkromnou sférou.