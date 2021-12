dnes 13:01 -

Inflácia za november 2021 dosiahla 17-ročné maximum. Uviedla to Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, v komentári k novembrovým spotrebiteľským cenám, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"V novembri celkový rast cien tovarov a služieb zrýchlil na 5,6 %. Ide o 17-ročné maximum, teda o maximum od decembra 2004. Oproti vlaňajšku sme si najviac priplácali, rovnako ako počas uplynulých mesiacov, za pohonné látky a tabak. Tempo zdražovania zrýchlilo aj v prípade potravín a nealko nápojov. Drahšie stavebné materiály zase ovplyvnili nárast cien v oblasti bývania. Medzi položkami, ktoré v novembri zaznamenali významný medziročný nárast, boli ceny v školských jedálňach," spresnila.

"Celoročnú infláciu pre tento rok tak očakávame na úrovni okolo 3 %. Predpokladáme, že tempo zdražovania v decembri ešte zrýchli v prípade potravín a nealkoholických nápojov, a to na asi 5 %. V prvom štvrťroku 2022 by dokonca inflácia potravín mohla byť ešte vyššia, na úrovni presahujúcej 6 %," myslí si Sadovská.

Počas nasledujúcich mesiacov bude podľa nej naďalej medziročne drahší tabak, pohonné látky či stavebný materiál. Kým v tomto roku sú energie (elektrina, plyn a teplo) medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočí, a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch.

"V roku 2022 tak celková inflácia zrýchli a v priemere by mohla dosiahnuť až 5 %. Strop by mal byť dosiahnutý v prvom štvrťroku 2022 na úrovni 6 až 7 %, a následne by malo prísť k postupnému spomaľovaniu inflácie," dodala Sadovská.

Jana Glasová, analytička 365.bank, očakáva, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia v SR vysoká a bude rásť tempom okolo 5 až 6 %. "Za celý tento roka by inflácia mala dosiahnuť priemernú úroveň okolo 3 %. Smerom nahor ju budú tlačiť hlavne vyššie ceny výrobných vstupov, stavebných materiálov, benzínu, agrokomodít a potravín. Počas zimných mesiacov bude však karty miešať aj tretia vlna pandémie, ktorá môže pôsobiť, naopak, brzdiaco na infláciu. Od začiatku budúceho roka sa k inflačným tlakom pridajú aj vyššie ceny energií. Za celý rok 2022 bude teda priemerná inflácia ešte vyššia ako v tomto roku, a bude sa približovať k 4 %," poznamenala.

"Vrchol inflácie predpokladáme začiatkom budúceho roka, keď sa do rozpočtov domácností prejavia zvýšené ceny energií. Otázkou však ostáva, k akému zvýšeniu cien pre spotrebiteľov napokon príde. Miera inflácie by preto v tomto roku v priemere mohla dosiahnuť asi 3 %, v roku 2022 očakávame priemernú infláciu na úrovni 5 %. Po vrchole inflácie očakávaného začiatkom 2022 predpokladáme jej pozvoľný pokles po zvyšok roka," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

ŠÚ SR informoval, že medziročný rast spotrebiteľských cien dosiahol v novembri 5,6 %. Medzimesačne aj medziročne vzrástli najmä ceny vybraných potravín, stavebných materiálov v rôznych položkách bývania a tiež nábytku, bytového zariadenia či bežnej údržby domácností.