Globálny nedostatok čipov ochudobní Vianoce

Alan Priestley, analytik polovodičov vo výskumnej firme Gartner, pre CNBC uznal, že nedostatok čipov bude mať určite vplyv na Vianoce. „Možno zistíme, že niektoré veci, ktoré boli v minulosti ľahko dostupné, teraz zohnať nevieme,“ povedal a dodal, že okamžité uspokojenie už nehľadáme v kamenných prevádzkach. „Už sme si zvykli na on-line nakupovanie, stlačíte tlačidlo, a máte to doma do 24 hodín. Možno teraz bude treba čakať dva alebo tri týždne. Problém, ktorému čelíme je, že veci vyrobené s čipmi nepoužívajú len jeden čip,” povedal Priestley.

SMC, Samsung a Intel, velikáni polovodičového priemyslu, sa nezameriavajú na výrobu týchto starších, menej pokročilých čipov na správu napájania, pretože môžu zarobiť viac predajom inovatívnejších verzií. „Nové smartfóny majú veľa čipov na riadenie napájania a práve tých je nedostatok.”



Produkty bohaté na polovodiče, ako sú počítače, smartfóny a herné konzoly, budú pravdepodobne opäť patriť medzi obľúbené vianočné darčeky, no podľa Glenna O’Donnella, viceprezidenta a riaditeľa výskumu v analytickej firme Forrester, sa už objavili problémy s dostupnosťou. PS5 od Sony a Xbox Series S od Microsoftu sú napríklad nedostupné rovnako, ako smartfón Pixel 6 Pro od Googlu. „Ak ich chcete získať, zaplatíte vysokú prémiu,” povedal O’Donnell pre CNBC. „Verím, že problémy s dodávkami vrátane, ale nie výlučne, polovodičov spôsobia tieto sviatky veľa problémov, ak ešte nemáte to, čo by ste chceli dať pod stromček, možno máte smolu. Dokonca ani sám Santa to nebude môcť doručiť.“







Nie sú to len ďalší nakupujúci, s ktorými spotrebitelia tieto Vianoce súťažia o žiadaný tovar. Niektorí ľudia používajú automatizované roboty na získanie obľúbených položiek hneď, ako sa objavia on-line za nominálnu hodnotu. „Roboty nakupujú produkty s vysokým dopytom, aby ovládli trh, aby ich potom mohli predávať za premrštené ceny,“ povedal O’Donnell. Na eBay, Facebook Marketplace, Gumtree a iných platformách nákupu a predaja nájdeme nespočetné množstvo príkladov predaja konzol PS5 a Xbox Series S, ktoré sa ponúkajú za podstatne vyššiu cenu, než je odporúčaná maloobchodná cena.



Nakupujúci by mali zvážiť nákup požadovanej elektroniky, ktorá je na sklade a je k dispozícii skôr ako bude neskoro, varoval Priestley. „Ak je tovar k dispozícii, kúpte ho. Problém je v predĺžení času zásobovania, ak sa tovar zo skladov minie, jeho doplnenie bude trvať dlhšie.“



Viac šťastia môžu mať aj spotrebitelia, ktorí sú schopní flexibilne reagovať pri určitých nákupoch. Napríklad počítače sa dodávajú v mnohých rôznych konfiguráciách. Procesor, či hardisk sú vymeniteľné. „Je možné, že požadovaná konfigurácia k dispozícii nie je, ale je k dispozícii iná konfigurácia,” povedal Priestley. „Oplatí sa zvážiť alternatívy,” dodal.