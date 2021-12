NSK bude v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom v hodnote viac ako 284 miliónov eur

dnes 16:16 -

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde príjmy aj výdavky dosiahnu sumu viac ako 284,5 milióna eur. Rozpočet kraja na rok 2022 schválili v pondelok poslanci NSK.

Podľa predsedu NSK Milana Belicu je rozpočet pripravený veľmi dobre a počíta aj s rôznymi rizikami, ktoré môžu negatívne ovplyvniť hospodárenie kraja. „Každému je jasné, že ideme do veľmi zložitého obdobia. A nebude to iba nasledujúci rok, ale môže trvať ďalšie dva alebo aj tri roky, kým ustúpi kríza spôsobená novým koronavírusom,“ skonštatoval.

Podľa Úradu NSK patrí k ďalším rizikám rast inflácie, nárast cien tovarov a služieb i zvyšovanie cien energií a palív. Za rizikový faktor považuje úrad aj daňovú reformu, ktorú pripravuje ministerstvo financií. Podľa predbežných prepočtov by reforma mohla spôsobiť, že samosprávy prídu o desiatky miliónov eur. „Konkrétne pre NSK by výpadok financií z podielových daní znamenal sumu 1,7 milióna eur. Vzhľadom na existujúce rizikové faktory je možné očakávať, že v priebehu roku 2022 bude nevyhnutné prijímať niektoré reštriktívne opatrenia v rozpočtovej oblasti,“ konštatoval Úrad NSK.

Podľa Belicu treba v súčasnosti narábať s rozpočtovými prostriedkami mimoriadne opatrne, preto bol rozpočet zostavený skôr konzervatívne. „Obmedzujú sa hospodárske aktivity a to má dosah na ekonomiku, ovplyvňuje to aj priame dane, na ktoré sme my viazaní, takže tie dosahy sa potom premietajú aj do našich príjmov. Boli požiadavky zvýšiť prostriedky napríklad na opravu ciest. Ja to schvaľujem, ale musíme dávať pozor na to, aby sme to neprepálili. Keď však budeme mať dostatok peňazí, určite podporíme aj opravy ciest vo väčšom rozsahu, ako je naplánované,“ dodal Belica.

Aj napriek rôznym rizikám je ekonomická kondícia NSK podľa Belicu stále veľmi dobrá. Preto kraj plánuje aj viaceré investície. V budúcnosti by mali smerovať napríklad do posilnenia sociálnej oblasti. „Chcel by som do rozpočtu premietnuť istú spravodlivosť, aby bol odrazom aj tej skutočnosti, že náš kraj starne. Takže bude treba vynaložiť viac peňazí aj týmto smerom,“ vysvetlil Belica.