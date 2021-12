Podnikatelia by privítali zásadnejšiu reformu vysokého školstva

dnes 12:16 -

Viac ako 90 % podnikateľov by privítalo zásadnejšiu reformu vysokého školstva. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Takmer necelá štvrtina opýtaných schvaľuje súčasný model vysokoškolskej samosprávy. Viac ako 75 % podnikateľov je za väčšiu úlohu štátu pri riadení vysokých škôl.

Vláda by mala podľa ich názoru prebrať spoluzodpovednosť a vytvárať vhodné prostredie na podporou vedeckých inštitúcií, zamestnávateľov a motiváciu k ich spolupráci. Približne 10 % podnikateľov si myslí, že koordinovať spoluprácu vysokých škôl s prostredím vedy a biznisu by mala vláda priamo.

Na tom, že vo vzdelávacom procese je potrebná väčšia zaangažovanosť expertov z praxe, sa zhodlo takmer 97 % podnikateľov. Necelých 95 % z nich si myslí, že vysoké školstvo by sa malo viac otvoriť externému prostrediu. Taktiež by sa do riadenia mali zapojiť ľudia s vysokým renomé stojaci mimo akademického sektora. S tvrdením, že by sa financovanie vysokých škôl malo odvíjať od ich kvality, súhlasilo takmer 95 %.

Slovensko v podiele vysokoškolákov študujúcich v zahraničí niekoľkonásobne prevyšuje priemer vyspelých krajín. Okolo 64 % podnikateľov vidí príčiny najmä v tom, že vysoké školy na Slovensku nevychovávajú absolventov vhodných pre pracovný trh. Ďalšie príčiny vidia vo všeobecne nízkej kvalite výučby a v slabej previazanosti univerzít s prostredím vedy.