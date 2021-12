Inflácia v ČR dosiahne v januári 8 %, odhadujú ekonomickí experti

dnes 17:46 -

Česká inflácia by mohla v januári dosiahnuť 8 %, odhadujú ekonomickí experti. Česká národná banka (ČNB) bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, aby skrotila prudký rast cien.

Banková rada ČNB už v novembri zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o 1,25 percentuálneho bodu na 2,75 %. To bolo jej najvýraznejšie zvýšenie za 25 rokov. V decembri by základná sadzba mohla stúpnuť až na 3,5 %, povedal v nedeľu v Českej televízii člen bankovej rady Tomáš Holub. Na jar by sa mohla dostať na 4 %.

Októbrové aj novembrové tempo rastu spotrebiteľských cien prekvapilo ČNB, keď bolo vyššie, než predpokladali jej experti. V novembri sa inflácia dostala na 6 %, na porovnanie ešte v júli sa nachádzala na 3,4 %. Podobne vysokú infláciu Česko zaznamenalo naposledy v roku 2008.

"Je skoro isté, že inflácia sa v januári dostane nad 7 %. Ako vysoko sa nad tú sedmičku dostane, to si aktuálne netrúfam odhadnúť. Je realistické, že to môže byť 8 %. S desiatimi percentami nepočítame," uviedol Holub.

Najbližšie zasadnutie bankovej rady ČNB sa bude konať 22. decembra a aj hlavná ekonómka Raiffeisenbank Helena Horská počíta so zvýšením základnej sadzby o 75 bázických bodov. Doterajšia prognóza ČNB totiž prognózovala nižšiu infláciu, pomalší rast spotreby a silnejšiu korunu. Ďalšie sprísňovanie menovej politiky potom očakáva vo februári.