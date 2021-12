Rok po brexite sa opäť menia niektoré pravidlá vývozu tovarov z EÚ do Británie

dnes 15:31 -

Rok po brexite sa opäť menia niektoré pravidlá vývozu tovarov z Európskej únie (EÚ) do Veľkej Británie.

Britská vláda doteraz poskytovala jednostranné prechodné obdobia na dovoz z EÚ, ktoré viackrát predlžovala. Medzi dôvody patrili problémy s obchodom po brexite, ktoré ešte skomplikovala pandémia. Niektoré výnimky sa však na prelome rokov definitívne skončia, niektoré v polovici roka 2022. To znamená, že sa začnú kontroly aj na britskej strane.

Experti varujú, že mnoho firiem nie je na to pripravených. Zmeny budú mať praktické následky, zdôraznila nemecká agentúra pre rozvoj zahraničného obchodu a investícií (Germany Trade and Invest (GTAI). Napríklad, od 1. januára začnú platiť vyššie požiadavky na dovoz potravín z EÚ. Import sa bude musieť dopredu nahlásiť cez elektronickú aplikáciu. Každý dovoz zvierat alebo živočíšnych produktov tiež bude potrebovať veterinárne osvedčenie.

"Je otázne, či sa export do Veľkej Británie mnohým, predovšetkým malým firmám, ešte oplatí, alebo či budú náklady príliš vysoké," uviedla GTAI.

Väčšina firiem sa už na nové colné pravidlá v obchode medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ už nastavila. EÚ kontroluje dovoz z Británie už od januára, teraz sa však už nebude dať využívať zjednodušený dovoz do Británie z EÚ.

"Nemeckí exportéri budú musieť zreorganizovať procesy so svojimi britskými zákazníkmi a dopravnými spoločnosťami," uviedla colná expertka GTAI Stefanie Eichová. "To je nákladné a mohlo by to, prinajmenšom dočasne, spôsobiť problémy s dodávkami."

Veľká Británia s platnosťou od 1. januára 2021 vystúpila z colnej únie a opustila jednotný trh EÚ. Aj napriek tomu, že obe strany na poslednú chvíľu uzavreli obchodnú dohodu, odvtedy existujú v obchode medzi Britániou a EÚ colné a ďalšie prekážky, čo spôsobilo výrazný pokles vzájomného obchodu.