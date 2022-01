Kryptokrajiny: Rôzne cesty k digitálnym menám

Zdroj: Coin Rivet;the conversation

Foto: TASR/AP

dnes 0:16 -

Niekde je akceptovaná ako zákonné platidlo, inde zakázaná alebo platia pre ňu obmedzenia a regulácie. Verejne je obchodovaných viac ako 7 500 rôznych kryptomien. Dobrou správou pre používateľov kryptomien však je, že s digitálnym aktívom sa dá obchodovať vo veľkých krajinách, akými sú okrem iného Kanada, Spojené arabské emiráty, USA a Nemecko.

Kryptomeny sa už udomácnili v Nigérii, čo je najväčšia ekonomika Afriky a zároveň aj najľudnatejšia krajina, a v Salvádore, malej republike v Strednej Amerike. Napriek mnohým rozdielom majú spoločné dva ekonomické problémy. Po prvé, veľká časť ich obyvateľstva nemá prístup k bankovým účtom a po druhé, ich ekonomiky sú vo veľkej miere závislé od remitencií, peňazí, ktoré posielajú domov ľudia žijúci v zahraničí. Spoločnosti na prevod peňazí, ktoré uľahčujú tieto peňažné toky, však môžu byť pomalé a nákladné.



V roku 2021 sa obe krajiny obrátili na rýchlo sa meniaci svet digitálnych mien v snahe riešiť tieto a ďalšie problémy. Ale vybrali sa veľmi odlišnými cestami.



Nigéria zakázala obchodovanie s kryptomenami vo februári a potom v októbri spustila vlastnú digitálnu menu centrálnej banky eNaira. Nigéria bola po Bahamách len druhou krajinou na svete, ktorá spustila digitálnu menu centrálnej banky. Rozhodnutie Nigérie spustiť vlastnú digitálnu menu bolo pre mnohých prekvapením, hovorí Iwa Salamiová, docentka práva na University of East London vo Veľkej Británii a expertka na digitálne meny. Spočiatku sú peňaženky eNaira dostupné len pre ľudí s bankovými účtami, no plánom je v budúcnosti rozšíriť prístup na kohokoľvek s telefónnym číslom. Jednou z otázok, hovorí Salami, je, či Nigéria bude schopná „plne dosiahnuť finančné začlenenie spôsobom, akým bola propagovaná“. Hovorí, že existuje množstvo rizík vrátane finančnej stability, ak ich ľudia s peňaženkami eNaira začnú používať ako vkladový účet. „Preto ľudia namiesto komerčných bánk v skutočnosti používajú peňaženky eNaira na ukladanie svojich úspor, čo potom znamená, že banky sa stávajú zbytočnými,“ hovorí.





Čoskoro sa rovnakým smerom môžu vybrať aj ďalšie krajiny, napríklad Čína, ktorá v januári rozšírila pilotný projekt svojho digitálneho jüanu do viacerých oblastí vrátane veľkých miest Šanghaj a Peking. Avšak Bahamy sa minulý rok stali globálnym lídrom v oblasti elektronických peňazí, keď uviedli na trh jednu z prvých digitálnych mien centrálnej banky na svete – „piesočný dolár“, čím porazili čínsky „digitálny renminbi“ o šesť mesiacov. Na rozdiel od kryptomien, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli anonymné a bez väzieb na menové orgány, digitálne fiat meny, ako je piesočný dolár sú rozšírením fyzických peňazí, v tomto prípade bahamského dolára. Obchoduje sa on-line a cez mobilné telefóny a jeho cieľom je výrazne urýchliť digitálne transakcie na Bahamách odstránením bariér medzi rôznymi platobnými platformami. Spoločná mena podporovaná vládou umožní konkurenčným mobilným peňaženkám, ktoré často používajú proprietárne tokeny, ľahšie obchodovať s konkurenciou.

Zatiaľ čo Nigéria sa rozhodla vytvoriť svoju vlastnú digitálnu menu centrálnej banky, Salvádor sa stal prvou krajinou na svete, ktorá prijala kryptomenu ako zákonné platidlo. Americký dolár je menou Salvadoru od roku 2001, keď opustil svoju menu colón. V septembri 2021 však El Salvador pridal bitcoin na svoj zoznam oficiálnych mien.



Erica Pimentelová, odborná asistentka na Smith School of Business na Queen's University v Ontáriu v Kanade, hovorí, že toto rozhodnutie malo geopolitické dôvody, ako aj cieľ zvýšiť finančnú inklúziu a urýchliť prevody. „Vidíme, ako sa Salvador postavil a povedal, že už nechce dolár, chce byť pánom svojej vlastnej domény,“ hovorí. V novembri vláda prezidenta Nayiba Bukeleho oznámila plány vytvoriť bitcoinové mesto. Pimentelová hovorí, že ide o „mesto postavené od nuly, ktorého ekonomika sa sústreďuje na ťažbu bitcoinov pomocou geotermálnej energie“. Mesto bude mať kruhový pôdorys v tvare veľkej mince a bude postavené v juhovýchodnom regióne La Unión na úpätí sopky Conchagua, uviedol prezident Nayib Bukele. Tento krok viedol k rozsiahlym protestom kvôli obavám, že kryptomena prinesie do latinskoamerickej krajiny nestabilitu a infláciu.







V prejave pred nepokojným davom na propagačnej bitcoinovej akcii v pobrežnom meste Mizata Bukele povedal, že plánované nové mesto bude „zahŕňať všetko“. „Obytné oblasti, obchodné oblasti, služby, múzeá, zábava, bary, reštaurácie, letisko, prístav, železnica - všetko venované bitcoinom," povedal prezident, ktorý sa objavil na pódiu v baseballovej čiapke so šiltom dozadu. V meste sa nebudú vyberať žiadne dane z príjmu, iba daň z pridanej hodnoty a ako dodal, polovica výnosov, ktoré sa tým získajú, sa použije na „vybudovanie mesta“, zatiaľ čo zvyšok sa použije na udržiavanie „úhľadných a čistých ulíc“. Bukele neuvideol žiadne termíny, výstavby alebo dokončenia mesta, ale odhaduje, že veľká časť verejnej infraštruktúry bude stáť okolo 300 000 bitcoinov.



Podobne získava kryptomena oporu v Brazílii. Roberto Campos, guvernér centrálnej banky Brazílie, odhalil, že Brazílčania vlastnia krypto aktíva v hodnote približne 40 miliárd dolárov. Brazília sa môže pochváliť nielen tým, že je najväčšou krajinou v Južnej Amerike a Latinskej Amerike, ale aj najbohatšou krajinou Latinskej Ameriky, ako aj najľudnatejšou krajinou. Krajina má jeden z najväčších trhov s kryptomenami v Latinskej Amerike, kde sa denne zobchoduje viac ako 100 000 BTC.



Brazílska centrálna banka vydala v októbri správu, ktorá ukázala, že Brazílčania od začiatku roka nakúpili kryptomeny za viac ako 4 miliardy dolárov, čo je obrovské číslo a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa v budúcom roku zdvojnásobí. Navyše existuje odhad, že v súčasnosti vlastní kryptomenu viac ako 10 miliónov ľudí, čo je 5 % z celkovej populácie Brazílie.



Inštitucionálni aj maloobchodní obchodníci vsádzajú na kryptomeny najmä odkedy Brazílska komisia pre cenné papiere a burzy začiatkom roka schválila dva kryptomenové ETF, jeden 100% bitcoinový a druhý zložený z piatich kryptomien, okrem bitcoinu.







Kryptomeny ako bitcoin sú v Brazílii legálne a neexistujú žiadne obmedzenia pre jednotlivcov, ktorí kupujú, predávajú alebo používajú kryptomeny na iné ako trestné účely. Používanie virtuálnych mien, ako je bitcoin, na uľahčenie platieb alebo ako investíciu, je výsledkom dohody medzi stranami každej transakcie, čo predstavuje riziko straty kapitálu, kolísania cien a dokonca podvodu. Centrálna banka teda neuznáva virtuálne meny ako oficiálne meny. Krajina v septembri schválila zákon o regulácii bitcoinu a iných kryptomien. Návrh zákona stanovuje rámec na uľahčenie investovania pomocou záruk proti hackerom, podvodníkom a osobám, ktoré perú špinavé peniaze.



26. augusta centrálna banka Brazílie (Bacen) oficiálne uznala bitcoiny a kryptomeny ako legálne peňažné aktíva a zaviedla 15 % daň z kapitálových výnosov v čase predaja. Kryptomena je pre investorov spôsob, ako diverzifikovať svoj majetok v Brazílii. Väčšina držiteľov kryptomien tak robí, aby sa chránili pred infláciou a ekonomickou nestabilitou.



V novembri 2021 bol parlamentu predložený návrh zákona o používaní kryptomien ako formy platby pre pracovníkov vo verejnom a súkromnom sektore. Ak by prešiel, môže to výrazne posunúť masívnejšie využívanie kryptomien. Hoci sú kryptomeny akceptované ako platba v niektorých súkromných prevádzkach, nie sú široko akceptované pre mnohé transakcie. Firmy v Brazílii prijímajú novú realitu, pričom mnohé už akceptujú kryptomenu ako platobný prostriedok. Napríklad si môžete kúpiť lístky do kina v Cine Multi pomocou kryptomeny, podobne jednoducho zaplatíte za svoje nové bývanie bitcoinmi, ak nakupujete od brazílskych realitných developerov, ako je Tecnisa, ktorá od roku 2014 prijíma platby v tejto kryptomene. Ak máte digitálnu peňaženku, môžete sa tiež prejsť do McDonald's v Brazílii a zaplatiť bitcoinmi. Burger King v Brazílii začal akceptovať dogecoiny ako platobný mechanizmus pre reťazec rýchleho občerstvenia Dogpper, pochúťky pre psov, v druhom štvrťroku tohto roka. Okrem toho si môžete kúpiť oblečenie v Grupo Reserva, ktorá sa v roku 2017 spojila s MundiPagg, aby spotrebiteľom umožnila nakupovať nové oblečenie pomocou kryptomeny.

V konečnom dôsledku sa kryptomena v Brazílii rýchlo dostáva do popredia, pričom čoraz viac ľudí si vytvára účty na obchodovanie s kryptomenami než tradičné maklérske účty. Ak bude legalizovaná, Brazílčania si budú môcť naplno užívať všetky jej výhody.