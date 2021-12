Ktorý z tradičných výrobcov automobilov má na to, aby porazil Teslu 

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:03 -

Spoločnosť Elona Muska je dnes najväčším predajcom elektrických vozidiel na svete, pričom celosvetový predaj Modelu 3 a Modelu Y dosahuje približne 230 000 vozidiel za štvrťrok. Čínsky SAIC je na druhom mieste vďaka svojmu Wuling Hingguang Mini, ktorý je najpredávanejším elektrickým autom v Číne. Potom nasleduje Volkswagen, BYD a Hyundai. Nissan nedávno oznámil novú investíciu vo výške 13 miliárd libier, ktorá má pomôcť pri prechode podnikania na elektrické vozidlá (EV). Investícia sa sústreďuje do v Sunderlande na severovýchode Anglicka, ktorý už vyrába populárny Nissan Leaf. Cieľom je predstaviť do roku 2030 23 nových elektrických modelov. Ale Nissan, podobne ako väčšina tradičných automobiliek, má pred sebou ešte dlhú cestu, ak chce poraziť Teslu.



Tesla vytvorila prvý sériovo vyrábaný elektromobil s lítium-iónovými batériami v roku 2008 s uvedením športového automobilu Roadster. Pokračovala vo vývoji vozidiel, ktorých dojazd, výkon a účinnosť sú pravdepodobne najlepšie v danej oblasti. To sa následne odráža v pôsobivom raste a ziskovosti spoločnosti.



Dáva to zmysel, že ak vyrábate elektromobily už celé desaťročie, pravdepodobne budete v ich výrobe dnes úspešnejší ako vaši rivali, ktorí naskočili na túto vlnu neskôr. Budete mať oveľa viac údajov o tom, ako vodiči používajú vaše vozidlá, čo sa s nimi nebolo v poriadku, čo sa pokazilo a ako najlepšie riadiť dodávateľov motorov a batérií. Nissan už má tiež za sebou nejaký čas, v roku 2011 debutoval modelom Leaf, ktorý je jedným z najpredávanejších elektromobilov všetkých čias, keďže sa ho za desaťročie predalo pol milióna kusov.





V tomto sektore existuje určité ponaučenie, ktoré hovorí o tom, že úspech pri výrobe vozidiel so spaľovacími motormi nijak nezaručuje úspech pri výrobe elektrických vozidiel. Príkladom je General Motors (GM), fabrika už koncom 90. rokov debutovala so svojím prelomovým EV1. Tieto malé autá, ktoré ich majitelia milovali, ukázali, ako môže vyzerať čisto elektrická budúcnosť. GM však masovo nezačali vyrábať EV1 s argumentom, že nie sú dostatočne populárne. Konšpiračné teórie pochybovali to tom, či to vôbec v GM mysleli vážne s ich uvedením na masový trh.







GM sa v roku 2010 opäť pokúsil preraziť s EV, model Volt bol tiež populárny až do jeho ukončenia v roku 2018, dôvod zánik boli zastarané výrobné zariadenia. V roku 2017 uviedla na trh Bolt, ktorý bol navrhnutý ako relatívne lacný elektromobil s dlhým dojazdom. Aj keď ho dokázal dosiahnuť, sužovali ho problémy s batériou. Pomyslenie na to, že sa batérie môžu samovoľne vznietiť, sa natoľko rozšírilo, že parkoviská v USA im údajne zakazovali vjazd.







GM tvrdí, že už našlo riešenie a stiahlo desaťtisíce Boltov, aby v nich vymenili batérie. V dôsledku toho je však výroba nových Boltov v súčasnosti pozastavená až do konca januára. GM tiež sľubuje približne 20 nových modelov EV do roku 2023, ale nedávno sa firma stala terčom kritiky po tom, čo na autosalóne v LA Auto Show 2021, ktorého hlavnou témou bola elektrifikácia, nepredstavil žiadne EV. Vzhľadom na to, že prezident Biden nedávno pripísal GM vedúcu pozíciu vo výrobe EV, to určite vyvoláva otázky.







Ďalší tradičný výrobca, Toyota, bola tiež kľúčovým hráčom v posune odvetvia ku ekologickejším vozidlám so svojimi hybridnými automobilmi z konca 90. rokov, ale dnes sa rovnako ako iní, snaží konkurenciu iba dobehnúť. Len nedávno, v decembri 2021, uviedla na trh svoje prvé sériovo vyrábané EV, bZ, po tom, čo zašla oveľa ďalej než ostatné s vývojom vozidiel na vodíkový pohon. Vodíkovému modelu Mirai od Toyoty sa nepodarilo získať podiel na trhu tak, ako majú elektromobily s batériami, v prvom polroku 2021 sa ich v Európe predalo len 316. Toyota údajne spolupracuje aj s čínskou spoločnosťou BYD, aby v roku 2022 uviedla na trh elektromobil za 30 000 USD. Automobilka v utorok oznámila, že do konca roka 2030 plánuje uviesť na trh 30 elektrických modelov, namiesto pôvodného plánu, že do konca roka 2025 uvedie na trh 15 elektrických modelov. V rámci nového plánu chce do produkcie elektromobilov investovať celkovo 4 bilióny jenov (31,2 miliardy eur). Ako povedal na tlačovej konferencii šéf automobilky Akio Toyoda, koncom tohto desaťročia chce Toyota predávať ročne približne 3,5 milióna čisto elektrických vozidiel. To je zhruba tretina z bežného ročného objemu predaja. Najväčšia automobilka sveta zároveň informovala, že do výroby batérií chce do konca roka 2030 investovať 2 bilióny jenov. V porovnaní s pôvodným plánom tak objem investícií zvýšila o 0,5 bilióna jenov.







Veľké očakávania sa spájajú aj s ďalšou starou automobilkou, o ktorej sa predpokladá, že s najväčšou pravdepodobnosťou dobehne rýchlosť výroby elektromobilov Tesly, potenciálne do roku 2024. Nemecký gigant Volkswagen vynakladá na tento sektor približne 35 miliárd eur. Uznáva však, že výroba jeho vlajkových lodí EV im trvá trikrát dlhšie ako Tesle, čím sa bolestne otvára priepasť v možnostiach. Cieľom VW je zmenšiť rozdiel na dvojnásobok v roku 2022.



Ak sa z toho vyplýva nejaké ponaučenie, tak od Tesly ako aj čínskych účastníkov na trhu EV, ako sú NIO, BYD a XPeng, je to to, že na mieru vyrobené elektrické podvozky robia lepšie elektrické autá. Napríklad konkurent Tesly, Modelu 3, Polestar 2, mal byť pôvodne benzínovým Volvom S40. Úprava vozidla so spaľovacím motorom na elektrický pohon tak dobre nefunguje. Končí to autami s kratším dojazdom na batériu a často menším priestorom vo vnútri. Avšak Nissan a jeho aliančný partner Renault už takúto platformu EV na mieru majú. JE známa ako CMF-EV a umožňuje skupine zdieľať množstvo komponentov v rôznych EV a maximalizovať efektivitu ich výroby.







Čo sa dalo ešte „odkukať“ od spoločnosti Tesla, je ďalší dôležitý faktor výroby elektromobilov vo veľkom (a so ziskom), a síce, že batérie sa musia vyrábať čo najbližšie k továrni na konečnú montáž, čím sa znížia náklady a čas na prepravu. Nissan si môže odškrtnúť aj toto políčko. Jeho závod v Sunderlande, ktorý vyrába Leaf a bude vyrábať aj jeho nástupcu, sa nachádza v tesnej blízkosti „gigafactory“ batérií Envision, ktorá ich automobilke dodáva. Čínska spoločnosť Envision plánuje vyrábať 38 GWh batérií ročne, čo je dosť na napájanie 500 000 nových áut, čím by sa Nissan postavil na rovnakú úroveň ako továrne Tesly v USA a Číne.



Takže so svojimi dlhoročnými znalosťami o elektromobiloch, efektívnych dodávateľských reťazcoch batérií a na mieru šitej platforme pre elektromobily by sa Nissan mohol stať starou automobilkou, ktorá nakoniec bude schopná konkurovať novým hráčom na trhu. Ak však nedokáže využiť svoje výhody na to, aby sa prepracovala na spoločnosť, ktorá je patrí prvenstvo na poli EV, byť v niečom prvý, ako sme to už videli u mnohých iných spoločností, samo osebe určite stačiť nebude.